Tubarão recebe 70 empreendimentos da agricultura familiar de 3 a 6 de agosto

A cultura gastronômica de 20 municípios da região de Tubarão será apresentada na 16ª Feira de Produtos Coloniais, de 3 a 6 de agosto, no Farol Shopping, em Tubarão, por 70 empreendimentos familiares, oito cooperativas e seis associações de agricultores. O evento, promovido pela Epagri em parceria com o shopping, traz toda a diversidade do espaço rural para o urbano, fazendo com que o público conheça melhor a variedade de produtos dos municípios vizinhos.

Segundo a extensionista social da Epagri e responsável pela feira, Eloísa Rovaris Pinheiro, a cada ano o número de expositores e de consumidores está aumentando. “Em 2021, primeira feira após a pandemia, o faturamento total foi R$ 117,6 mil. Já no ano passado, os valores chegaram a R$ 200,8 mil”, diz ela. O evento será realizado no estacionamento térreo e serão comercializados panificados, embutidos, hortifrútis, derivados lácteos, pescados congelados, ovos caipiras, sucos, cachaças, licores, cervejas artesanais, kombucha, mel, própolis, doces, geleias, plantas ornamentais e artesanatos tradicionais.

De acordo com a gerente de Marketing do Farol Shopping, Georgia Menegaz, cada produto exposto pelos municípios reflete a autenticidade e o sabor da região. “Além de proporcionar uma experiência única aos visitantes, a Feira de Produtos Coloniais também exerce um papel fundamental ao fomentar a economia local. Os produtores e artesãos da região têm a oportunidade de expor seus talentos e comercializar seus produtos diretamente com o público, estimulando, assim, o desenvolvimento da comunidade e a valorização da cultura regional”, ressalta.

Foto: Reprodução/Secom SC

A feira tem o objetivo de fomentar a economia local através do encurtamento de cadeia produtiva na comercialização de produtos regionais, além de valorizar a cultura agrícola e pesqueira do Sul de Santa Catarina. Segundo o gerente regional da Epagri em Tubarão, Luiz Rodrigo Mota Vicente, este ano a expectativa é de comercialização entre R$230 mil a R$250mil em volume financeiro com a venda de produtos.

Para ele, a feira traduz todo o trabalho desenvolvido pela Epagri através da extensão rural e pesqueira e da própria pesquisa em cadeias produtivas ao longo dos anos. “Além disso, a importância desse evento é a parceria formada entre os empreendimentos, os contatos para comercialização futura, além da troca de experiências entre produtores, pescadores e o público em geral”, ressalta Luiz Rodrigo.

Serviço:

O que: 16ª Feira de Produtos Coloniais

16ª Feira de Produtos Coloniais Quando : 3 a 6 de agosto, das 10h às 22h

: 3 a 6 de agosto, das 10h às 22h Onde : estacionamento térreo do Farol Shopping – Av. Marcolino Martins Cabral, 2525 – Tubarão, SC

: estacionamento térreo do Farol Shopping – Av. Marcolino Martins Cabral, 2525 – Tubarão, SC Mais informações e entrevistas: Eloísa Rovaris Pinheiro, extensionista social da Epagri e responsável pela feira, fone (47) 9670-5707

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, jornalista, fones (48) 3665-5407 / 99167-3902