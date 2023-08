Agraer beneficia agricultores com implementos para incentivo à produção de hortícolas

Grupo com cinco agricultores familiares do Assentamento São Luís, em Campo Grande, foram beneficiados pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) com a cessão de uso de três implementos agrícolas que vão ajudar na produção de hortaliças e de frutas.

Os equipamentos – um trator 25cv, uma carretinha e um rotoencanteirador – ficarão à disposição dos produtores - nos lotes 8, 11, 14 e 17 - no galpão da Chácara Araucária, do proprietário Anderson Gil Marques. O produtor já faz o cultivo de limão-tahiti com aproximadamente mil plantas no lote. Além disso, investe em horticultura, avicultura, piscicultura e suinocultura, acompanhado por extensionistas da Agraer.

“A partir de hoje a gente começa a trabalhar diferente, pois tem um maquinário 24h à nossa disposição. Esse dia vai ficar marcado para nós, pois queremos ser referência futura e justamente esses maquinários que irão nos auxiliar”, afirmou Anderson Gil.

Além dos implementos, os produtores receberão assistência técnica semanal com o responsável pelo setor de fruticultura da Agraer, José Ubirajara Coelho Júnior. “Eu conheci a propriedade do Anderson há cinco anos, ele conta com cinco atividades comerciais, avicultura de postura, mil plantas de fruticultura, estufa com produção rotacionada de pepino e tomate cereja, piscicultura e suínos. São cinco atividades em menos de dois hectares, eles evoluíram muito e isso é gratificante para nós”.

A iniciativa de contemplar pequenos grupos da agricultura familiar é para incentivar a formação de grupos de produção nas áreas de assentamentos. “Esses produtores contemplados podem se tornar uma referência na produção de hortícolas e se aproveitar do espaço do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizado nas Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa)”, disse o diretor-executivo da Agraer, André Nogueira Borges.

A entrega dos implementos agrícolas foi realizada na sexta-feira (28), na Chácara Araucária, com a presença da diretoria da Agraer e do diretor-presidente da Ceasa, Daniel Mamédio do Nascimento, além dos produtores beneficiados, Anderson Gil e Anny Caroline, da Chácara Araucária; Olivan Valentim, da Chácara Pequizal; Luiz Cardino, da Chácara Alfa, e Paulo Alves Ferreira.

Fládima Christofari, Agraer

Foto: Agraer