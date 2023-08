Jogos Mundiais Universitários - Dia 8: judoca garante 1º pódio do país

Saiu a primeira medalha do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários, em Chengdu (China).No terceiro dia de competições do judô, Agatha Silva levou a medalha de bronze na categoria +78kg.O primeiro desafio da brasileira foi a japonesa Mao Arai e Agatha levou a melhor devido às punições da adversária. A busca pelo ouro parou na luta seguinte. A brasileira foi derrotada pela chinesa Chundi Jia, que acabou ficando em primeiro.Na repescagem, Agatha passou por Ling-Fang, de Taipei (Tawian), porippon, e garantiu o bronze diante dacazaque Akerke Ramazanova.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

“É uma felicidade inexplicável. Atleta abdica de muita coisa na vida. Ficar longe dos pais, morarsozinha, tem toda uma guerra por trás.Eu fico feliz, que sirva de incentivo para os demais brasileiros que ainda vão competir”.

Nesta terça-feira (1º de agosto), o Brasil volta aotatame para adisputa por equipes no masculino e no feminino.

Taekwondo

A segunda-feira (31)também foi o primeiro dia do taekwondo em Chengdu. O Brasil competiu com quatro atletas: Julia Nazario, Matheus Gilliard, Vitória Lima e João Diniz venceram suas primeiraslutas no Ginásio da Universidade de Sichuan, mas foram superados nas quartas de final.Lembrando que, nos Jogos Mundiais Universitários,não há repescagem para o Taekwondo, portanto, não havia mais chance de disputa de medalhas para os brasileiros.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Mesmo deixando o ginásio sem chegar ao pódio no primeiro dia, os atletas travaram lutas equilibradas. Algumas decisões dos árbitros foram questionadas, como explica o técnico Edilson Dias de Paula.

“Tivemos lutas difíceis, chegamos nas quartas-de-finais com quatro atletas e perdemos em detalhes. Alguns erros de arbitragem, alguns pontos que entraram com chutes que não são válidos, váriospontos de soco que a gente marcou e que não estavam entrando. Mas os atletas se doaram ao máximo e o que nos deixa mais tranquilos é saber que todos fizeram o seu melhor. O jogo continua, agente tem mais três dias de competição, mais 12atletas para lutar. A gente vai se debruçar sobre esta galera e vamos buscar a medalha”.

Basquete segue com 100% de aproveitamento

O basquete brasileiro masculino segue dando show em Chengdu. Após derrotar China e Taipei (Taiwan),o Brasil venceu a Lituânia por 84 a 78 e já está nas quartas de final.O próximo jogo será contra a Romênia, na quarta(2 de agosto), às 4h (horário de Brasília).