Monólogo ‘Instruções para descer uma escada’ chega ao Teatro Dulcina, no Rio

O Teatro Dulcina, espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte, no Centro do Rio de Janeiro, recebe, entre os dias 4 e 27 de agosto, o espetáculo “Instruções para descer uma escada”, com a atriz Regina Gutman. Prestes a completar 80 anos, Regina interpreta e assina o texto da montagem, dirigida por Sidnei Cruz. A obra fala sobre a beleza, a fragilidade e a potência do envelhecer. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). As apresentações acontecem às sextas-feiras e sábados, às 19h, e aos domingos, às 18h.

O texto é baseado nos escritos de Regina e registrados em seu caderno de anotações durante a pandemia. A memória e a ficção se fundem a citações livres e vivências artísticas com a dança, teatro, cinema, poesia, filosofia e literatura. Em contraponto ao corpo frágil, assumindo planos e posições desafiadoras para uma pessoa da sua idade, a atriz coloca em xeque o etarismo (preconceito relacionado à idade). “A peça é um delicado solo portátil que propõe uma atmosfera íntima e envolvente entre palco e plateia, criando uma cumplicidade de segredos compartilhados pela atriz”, explica o diretor.

Em “Instruções para descer uma escada”, a atriz octogenária mergulha nas lembranças e mitologias pessoais, trazendo à tona seu desejo de viver e o amor pelas artes, em meio à rotina de aprendizado de um instrumento, o violino. No entanto, a indiferença da vizinhança aos seus shows quase particulares aflora sentimentos desafiadores agravados pelo isolamento pandêmico. Com leveza e bom humor, Regina Gutman relata parte de sua jornada de mais de 60 anos de carreira. A atriz interpreta a si mesma em busca da poética da longevidade e outros sentidos para a existência.

Serviço:



Espetáculo “Instruções para descer uma escada”, com a atriz Regina Gutman

Temporada: 4 a 27 de agosto | sextas-feiras e sábados, às 19h, e domingos, às 18h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Compras antecipadas na Plataforma Sympla, aqui

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: livre

Ficha técnica:

Texto e interpretação: Regina Gutman | Concepção, roteiro e direção: Sidnei Cruz | Direção de arte (figurino, cenário e adereços): Patrícia Muniz | Estagiária de figurino e cenário: Maddu Costa | Iluminação: Anna Padilha e Sidnei Cruz | Preparação vocal: Nina Wirtti | Preparação corporal: Marília Felippe | Preparação de violino: Alexandre Schubert | Fotografia: Aline Müller | Visagismo: Danielle Pach | Programação visual: Thiago Sacramento | Assistente de produção e direção: Jean Fontes | Montagem e operação de luz: Ivam Cruz | Direção de palco: Hélio Rosa Filho | Produtora executiva: Isabel Braga | Diretora de produção: Maria Alice Silvério | Direção geral: Sidnei Cruz

Local:Teatro Dulcina

Rua Alcindo Guanabara 17, Centro - Rio de Janeiro

(Próximo ao metrô da Cinelândia)