Herval d’Oeste retoma a Festa do Agricultor com a presença do governador de SC

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O domingo foi marcado por mais uma festa em homenagem ao Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho. A cidade de Herval d’Oeste fez uma programação voltada para a família, com apresentações musicais, brinquedos infantis, missa e almoço. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, fez questão de participar das comemorações.

“Ontem eu estive em Ituporanga celebrando essa festa do agricultor e hoje eu tô na cidade onde eu fui vereador e tenho muitos amigos. Precisamos fortalecer esse tipo de evento nas cidades do interior. O agricultor tem um papel muito importante no desenvolvimento dos nossos municípios”, informou o governador Jorginho Mello.

A abertura da festa foi marcada com a missa ministrada pelo Padre Davi Finger e logo na sequência aconteceu a entrega do prêmio aos agricultores que mais produziram ao longo do ano de 2022. A última Festa do Agricultura de Herval d’Oeste tinha acontecido em 2011. O objetivo do prefeito Mauro Sérgio Martini é colocar a festa no calendário anual de eventos da cidade.

“Estamos voltando com essa festa tão importante para a nossa cidade. Ainda no meu governo tivemos a pandemia que impediu a realização da festa anos anteriores. Mas agora a Festa do Agricultor volta a acontecer todos os anos em Herval d’Oeste para valorizar nosso agricultor e pecuarista”, destacou o prefeito.

A festa contou ainda com um almoço especial para as famílias da cidade e para fechar a programação cultural teve a apresentação da Camerata Florianópolis que fez um show com músicas sertanejas.

Foto: Reprodução/Secom SC

A cidade

Herval D’ Oeste tem sua história está vinculada à construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, iniciada em 1908. A partir de 1919, com o fim da Guerra do Contestado, uniu- se a Joaçaba, da qual desmembrou-se em 1953.

Também foi distrito de Campos Novos, mas hoje a cidade possui identidade própria, com 70 anos de uma trajetória de desenvolvimento. Assim como os demais municípios da região, começou a ser colonizado com a inauguração da estrada de ferro que ligava a região Sudeste e a região Sul.

Essa área servia de acampamento para aqueles que trabalhavam nas obras, e foi no ano de 1908 que os primeiros imigrantes italianos e descendentes chegaram no local. Foi 45 anos depois, no dia 30 de dezembro de 1953, que a comunidade foi declarada emancipada através de uma lei estadual.

Atualmente, o município conta com uma população de 22.714 habitantes. Destes, aproximadamente 2.350 residem no meio rural, representando aproximadamente 10% da população. A agropecuária representa aproximadamente 38% da arrecadação do município.

Em sua importância econômica, as atividades mais desenvolvidas na agropecuária são bovinocultura de leite e de corte, suinocultura, avicultura, produção de grãos, alfafa, horticultura e agroindústrias familiares.