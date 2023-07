Grupo PERBR Holding confirma centro de distribuição de produtos peruanos pelo corredor interoceânico

O grupo PERBRA Holding, empresa especializada em comércio bilateral entre o Perú e o Brasil, confirmou a construção de um centro de distribuição de alimentos peruanos em Brasileia. A garantia foi dada ao secretário de estado de indústria, ciência e tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita e a presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Walesca Bezerra, neste sábado, 30, no Espaço Indústria, na Expoacre.

Delegações peruanas presentes na Expoacre representam mais de 300 produtores da região do vale sagrado dos Incas. Foto: Clemerson Ribeiro

O diretor comercial do grupo, Alejandro Salinas, garantiu que o comércio bilateral acontecerá pelo Corredor Interoceânico Amazônia Ocidental (a estrada do Pacífico). O grupo possui mais de 25 anos de experiência logística multilateral entre Peru e o Brasil.

“O centro de distribuição será em Brasileia e será inaugurado ainda este ano. Alho, cebola, quinoa, maca, morango, brócolis, sal rosa, são alguns dos produtos que vamos comercializar” acrescentou Alejandro.

Delegações peruanas das regiões de Arequipa e do Vale Sagrado dos Incas chegaram neste sábado na Expoacre. O espaço internacional é um dos mais visitados. O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita e a presidente da Anac, Waleska Bezerra, recepcionaram as delegações de produtores peruanos.

Produtos peruanos são bastantes comercializados durante a Expoacre na primeira noite da feira. Foto: Clemerson Ribeiro

“É uma excelente notícia na primeira noite de Expoacre. Isso é resultado da política de comércio exterior que temos feito por determinação do governador Gladson Cameli. A expectativa é de aumentar o volume de negócios pelo corredor interoceânico”, disse Assurbanipal Mesquita.

Walesca Bezerra também comemorou a notícia afirmando que as negociações bilaterais caminham no rumo certo. “Não tenho dúvidas de que os resultados dessa feira serão históricos. Abrimos com chave de ouro a Expoacre com essa notícia de fortalecimento do comércio exterior trazida pelas delegações peruanas”, comentou Walesca.

Museu Vivo será atração peruana na Expoacre

Como parte da programação andina na Expoacre, a partir deste domingo,30, acontece a apresentação do Museu Vivo no espaço internacional da Feira. A apresentação valoriza tradições dos vales sagrados dos Incas.

“Aqui vamos valorizar nossa indústria têxtil, é uma belíssima apresentação que vai desde a retirada da lã até a produção de nossas roupas”, disse Melba Mamumillo, gestora do Museu.

