Maior evento de motos da América Latina lota vias de Brasília

Milhares de motocicletas lotaram as vias de Brasília neste sábado (29), marcando o último dia do Capital Moto Week, considerado o maior festival de motos e rock da América Latina. A organização do evento estimaque 40 mil motos tenham participado do passeio de 53 quilômetros pelas largas vias brasilienses. O evento de dez dias ocorreu no Parque de Exposições da Granja do Torno, na capital federal.

Foram mais de 100 apresentações musicais, com destaque para os grupos Angra, Pato Fu, Jota Quest e Charlie Brown Jr., além de artistas como Marcelo Falcão e Supla. O evento acaba neste sábado com show da cantora baiana Pitty na chamada Noite das Mulheres.

O Capital Moto Week completou 20 anos neste 2023, recebendo representantes de 1,8 mil motoclubes nacionais e internacionais. A organização estimou um público de 800 mil pessoas e 350 mil motos nos 10 dias de evento.



Veja galeria de fotos: