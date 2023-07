“Vamos fazer a maior Expoacre de todos os tempos”, afirma Gladson durante visita ao parque de exposições

É grande a expectativa para a 48ª edição da maior feira de negócios e entretenimento do estado. Realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, a Expoacre 2023 vem com muitas atrações e novidades para o público entre os dias 29 de julho e 6 de agosto.

Às vésperas do início do evento, o governador Gladson Cameli visitou o parque de exposições na noite de sexta-feira, 28. O gestor acompanhou os últimos preparativos e agradeceu o empenho dos trabalhadores e empresários na montagem da estrutura.

Cerca de 500 expositores nacionais e internacionais estarão na feira. Um deles é o empresário Celso Lima Filho, proprietário do Café Pureza. “Vamos aproveitar a Expoacre para lançar novos produtos aos nossos clientes e não tenho dúvida que fecharemos bons negócios”, declarou.

Cameli visitou vários espaços do parque de exposições. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Estamos aqui tarde da noite presenciando o trabalho intenso e a dedicação das pessoas para deixar tudo pronto. O governo, as instituições parceiras e a iniciativa privada estão unidos para fazer a maior Expoacre de todos os tempos”, afirmou o governante acreano.

O secretário de Agricultura, Luís Tchê, acompanhou o governador e enfatizou que a feira surpreenderá os visitantes. “Foram feitos muitos investimentos na melhoria da estrutura do parque, assim como também teremos várias inovações e exposições inéditas na Expoacre”, explicou.