Programação do Palco Alternativo Gospel será um dos destaques da Expoacre 2023

A governadora em exercício Mailza participou na manhã desta sexta, 28, de um encontro com lideranças evangélicas e representantes das bandas que se apresentarão no Palco Alternativo Gospel da Expoacre 2023, que será realizada de 29 de julho a 6 de agosto, em Rio Branco. O encontro aconteceu no Espaço Institucional do Parque de Exposições.

Expoacre 2023 terá apresentações de bandas gospel todas as noites. Foto: Felipe Freire/Secom

Esta edição terá apresentações todas as noites, com exceção do dia 31 (segunda-feira), show do cantor Lukas Agustinho, atração nacional da Noite Gospel.

Mailza destacou a importância desse momento e do compromisso do governador Gladson Cameli com o público evangélico. “Será um grande evento que vai ficar marcado no estado, dando oportunidade e valorizando os músicos desse gênero da nossa região. Sabemos da força do movimento evangélico e de sua representatividade no Acre, onde somos mais de 50%, e estamos prontos para recebê-los. Agradecemos todas as bandas que se inscreveram”, disse.

Mailza destacou que mais de 50% dos acreanos são evangélicos e agradeceu as bandas inscritas. Foto: Felipe Freire/Secom

O secretário de Estado de Governo (Segov) e coordenador-geral da Expoacre 2023, Alysson Bestene, pontuou o reforço na segurança e apoio do governo nos shows gospel. “Teremos um espaço agradável e seguro para ir com nossas famílias louvar a Deus todos os dias do evento. Sabemos da importância da cultura gospel, dando oportunidade para as pessoas se encontrar, cantar e louvar ao Senhor”, enfatizou.

Alysson Bestene pontuou o reforço na segurança e apoio do governo nos shows gospel. Foto: Felipe Freire/Secom

Vivian Thaís, da Igreja Quadrangular Church – Nova Esperança, se apresentará com sua banda e falou da emoção. “As expectativas são grandes, e o coração cheio de gratidão pela oportunidade de levar nossa música gospel para um evento tão importante, com tantas pessoas”, finalizou.

O evento é organizado pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), em parceria com o gabinete da vice-governadora Mailza, e a Associação Comercial e Industrial do Acre (Acisa). Todos os shows serão gratuitos.

Lideranças evangélicas e representantes das bandas que se apresentarão no Palco Alternativo Gospel da Expoacre 2023. Foto: Felipe Freire/Secom

Programação completa Palco Alternativo Gospel e Central

Dia 29/7 – sábado

19h – Igreja Pentecostal Deus é a Verdade

20h – Ministério de Louvor Adventista

21h – Igreja Batista do Bosque

30/7 – domingo

19h – Juventude Batista do Acre – Jubacre

31/7 – segunda-feira

19h – pré-show – Nova Aliança Church (palco central)

20h – pré-show – Miload/Dime Passos (palco central)

21h – Lukas Agostinho (palco central)

1/8 – terça-feira

19h – IBB Quinari (palco alternativo)

20h – MILOAD – Assembleia de Deus Rio Branco

21h – Assembleia de Deus da Vila Acre

2/8 – quarta-feira

19h – Videira Church

20h – Marcados pelo Sangue

21h – Pastor Milvane

3/8 – quinta -feira

19h – Assembleia de Deus Cidade Nova

20h – Quadrangular Church

21h – Filadélfia para as Nações

4/8 – sexta-feira

19h – Igreja da Morada do Sol

20h – Assembleia de Deus – Brás

21h – Wesleyana Sobral

5/8 – sábado

19h – Igreja Batista Pentecostal

20h – Igreja Universal do Reino de Deus

21h – CB VIDA Church

6/8 – domingo

19 às 21h – Juventude Batista do Acre – Jubacre (Encerramento)