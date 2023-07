No Dia do Agricultor, Governo recomenda práticas mais naturais de produção

Priorizar, na medida do possível, produtos e técnicas de manejo cada vez mais naturais. Esse foi o apelo que o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Norberto Ortigara, fez durante a celebração do Dia do Agricultor, nesta sexta-feira (28). Ele comemorou a data em reunião com agricultores de Roncador, na região Central do Paraná.

"Se esforcem para conhecer o que está chegando no campo, temos de nos voltar mais ao natural", afirmou. "Isso tem de ser feito a favor de nosso negócio, ou fazemos ou não vamos muito longe se ficar muito no químico, em adubos, pesticidas e agrotóxicos".

Entre as técnicas ele aconselhou o uso de bioinsumos, práticas que fixem carbono, busca da qualidade no plantio direto, cobertura eficiente do solo e ações efetivas de combate à erosão e à compactação da terra.

"São coisas boas para se falar no Dia do Agricultor", disse Ortigara. "Estamos evoluindo bem em nossa agropecuária, somos grandes e continuamos a crescer para nos fixarmos mais como produtores de fibras e proteínas para o mundo".

O secretário também visitou propriedades rurais de Roncador. A atividade festiva teve a presença dos prefeitos de Roncador, Vivaldo Lessa; de Nova Cantu, Airton Agnolin; de Iretama, Same Saab; de Mato Rico, Edelir Ribeiro; e de Pitanga, Maicol Geison Callegari Barbosa; do chefe do Departamento de Florestas Plantadas da Seab, Breno Menezes de Campos; e dos chefes dos núcleos regionais da Seab em Campo Mourão, João Ricardo Rissardo, e de Pitanga, José Guilherme Camilo.

DIA–O Dia do Agricultor celebra a data de fundação do Ministério da Agricultura no Brasil. Ele foi instituído pelo presidente Juscelino Kubitschek através do Decreto 48.630, de 27 de julho de 1960 .