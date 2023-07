Bolsistas do IDR-Paraná apresentam resultados de seus projetos em seminário

Os bolsistas do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater) estarão reunidos para um seminário na sede de pesquisa da instituição, em Londrina, a partir de terça-feira (1º). Durante três dias, os estudantes apresentarão os resultados de projetos que desenvolvem para uma banca avaliadora externa nomeada pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Participam do programa 76 estudantes do Centro Universitário Campo Real, Cescage (Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais), IFPR (Instituto Federal do Paraná), UEL (Universidade Estadual de Londrina), UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Universidade Tuiuti, Unifil (Centro Universitário Filadélfia, de Londrina), UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Faculdade Anhanguera, Unopar, Unifatecie e Unicesumar.

Os bolsistas são alunos de Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Sociais, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária e Zootecnia.

O programa da instituição oferece uma bolsa de estudos para universitários interessados em desenvolver atividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e extensão rural. O objetivo é possibilitar aos estudantes vivenciar o dia a dia dos laboratórios, fazendas experimentais e desenvolvimento de projetos com produtores.

As atividades do ciclo 2022/2023 foram realizadas nas unidades de pesquisa mantidas pelo IDR-Paraná em Curitiba, Londrina, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Santa Tereza do Oeste, sempre supervisionados por um especialista da instituição.

Os programas de iniciação científica, inovação tecnológica e extensão do IDR-Paraná contam com recursos do próprio órgão estadual e também do CNPq e da Fundação Araucária.

Interessados podem acompanhar as apresentações em tempo real pelo YouTube, basta acessar AQUI .