Brasil teve queda de 7,4% na produção científica entre 2022 e 2021

A produção brasileira de artigos científicos apresentou decréscimo de 7,4% em 2022,nacomparaçãocomano anterior.Essa é a primeira queda na produção brasileira desde 1996, quando os dados começaram a ser tabulados.Dentre os países analisados, Brasil e Ucrânia foram os países que mais perderam produção científicana comparação 2022-2021.

As informações são do relatório da Elsevier-Bori2022: um ano de queda na produção científica para 23 países, inclusive o Brasil,divulgado esta semana pela Agência Bori.

A pesquisaanalisou dados de 51 países que publicaram mais de 10 mil artigos científicos em 2021, e mostrouasvariações acorridasemrelaçãoao ano seguinte. Nessa comparação,23 países experimentaramdecréscimo no número de artigos publicados.

O resultado mostrou que2022 se tornou o ano com a maior quantidade de países que perderam produção científica desde 1997. O recorde anterior ocorreu em 2002, quando 20 países observaram queda no número de artigos científicos publicados em relação ao ano anterior (2001).

Maiores quedas

Em 2022, as maiores quedas,de7,4%,ocorreramnoBrasil enaUcrânia,país em guerra.Polônia e República Tcheca sofreram reduções acimade 5% no mesmo período.

No Brasil,cuja produção caiu de 80.499 artigos publicados em 2021,para 74.570, em 2022,a área mais afetada foi ade ciências agrárias,com reduçãode produção de13,7%;seguidade ciências da natureza (-8,2%); ciências médicas (-6,8%), e engenharia e tecnologias(-6,2%).

As instituições brasileiras que apresentaram as maiores quedas de produção foram a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(Embrapa)e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (reduçõesentre15%e20%); Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Viçosa, e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (quedasentre10%e15%).

Foram analisadas 35 instituições brasileiras que produziram,em 2021,mais de mil artigos.Dentre elas, apenas a Universidade Federal de Santa Maria registrou aumento na produção na comparação 2022-2021.

“A queda inédita da produção científica brasileira também acompanha os expressivos cortes orçamentários de recursos públicos para pesquisas dos últimos anos, o que precisa ser analisado em futuros documentos”, diz Estêvão Gamba,cientometristae cientista de dados da Agência Bori.

Iraque, ArábiaSaudita, Emirados Árabes Unidos e China registraram crescimentos superiores a20% de 2021 para2022. A alta na produção de artigos científicos da Índia foi de 19% e, com um total de 177.291 artigos publicados em 2022,superou o Reino Unido (com 167.852 artigos), ficando em 3º lugar no mundo entre ospaíses que mais publicam artigos científicos.

O levantamento considerou apenas as publicações do tipo artigo científico, excluindo publicações editoriais, revisões,proceedingsde conferências e outros tipos. A coleta de dados foi feita no início de julho de 2023.Os dados são da base Scopus/Elsevier e, para os cálculos, foi usada a ferramenta analíticaSciVal/Elsevier.