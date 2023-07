Comitiva do Paraná conhece iniciativas inovadoras do agronegócio em visita a Iowa

Representantes da Invest Paraná, agência de atração de investimentos da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, da Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa/PR), da Ocepar e do setor produtivo do Estado visitaram o Parque de Pesquisas da Iowa State University, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (26), para conhecer casos de sucesso de inovação e empreendedorismo rural desenvolvidos em pareceria com empresas e startups da região.

A visita da comitiva paranaense às instalações da universidade teve como objetivo conhecer iniciativas bem-sucedidas que podem ser replicadas no Paraná.

"O estado do Iowa é a base do agronegócio dos EUA, assim como o Paraná é no Brasil. E aqui pudemos conhecer como eles trabalham esta vocação aliada à inovação e ao empreendedorismo. Esta é uma aplicação muito importante para a economia, que já acontece no Paraná, mas que pode ser ainda mais incentivada a partir dos exemplos que estamos conhecendo aqui nos Estados Unidos", afirmou o diretor-presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bekin.

Pela manhã, os representantes da missão paranaense nos EUA se reuniram com o professor de empreendedorismo agrícola da Iowa State University, Kevin Kimle. O pesquisador lidera um projeto de desenvolvimento de ecossistemas para empreendedores e startups agritech - tecnologia aliada ao agronegócio.

O professor mostrou como os impactos positivos do polo de empreendedorismo do Parque de Pesquisas da universidade para a economia local e a importância da interlocução entre universidades, empreendedores e poder público. O polo universitário abriga mais de 100 empresas parceiras, entre multinacionais e startups.

Mais tarde, o diretor do Parque de Pesquisas da universidade, Rick Sanders, apresentou à comitiva as experiências locais de parcerias público-privadas e os resultados econômicos derivados destas iniciativas.

A missão paranaense nos EUA também visitou um caso de sucesso do polo de empreendedorismo e inovação agrícola da universidade. Os representantes da comitiva conheceram a startup de tecnologia agrícola Mach, que desenvolve equipamentos autônomos para máquinas agrícolas. O CEO da empresa, Colin Hurd, é ex-aluno da Iowa State University e apresentou projetos de equipamentos automatizados, veículos elétricos autônomos e gerenciamento remoto de máquinas.

TECNOLOGIA– O Paraná tem 14 parques tecnológicos e programas que conectam startups a necessidades do setor produtivo, como o BRDE Labs, do banco público da região Sul. O Estado também conta com a maior rede de universidades estaduais do País, com sete, produzindo conhecimento e agregando tecnologia à produção agrícola, inclusive com polos de pesquisa exclusivos para desenvolvimento de novas tecnologias para a pecuária, a agricultura e o manejo florestal.

"Vimos bons casos de empreendedorismo e inovação local. Eles mostram que não é preciso, necessariamente, ir para o Vale do Silício, na Califórnia, para desenvolver boas ideias com impacto de mercado. Isso pode ser trabalhado desde a faculdade e estimulado com um ambiente convidativo à inovação. São bons exemplos para nos espelharmos. Já temos uma estrutura robusta e reconhecida nessa área e podemos ampliar as parcerias", completou Bekin.