Exposição em SP une artes visuais e cênicas, arqueologia e sustentabilidade

O Complexo Cultural Funarte SP recebe entre os dias 29 de julho e 27 de agosto, diariamente, das 14h às 19h, a exposição de instalaçõesO Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades: Réquiem para o Antropoceno, do cenógrafo, figurinista e artista plástico Renato Bolelli Rebouças. As obras foram produzidas a partir de diferentes materiais, recolhidos em cerca de trinta cidades, em dez países, durante 15 anos. A entrada é gratuita.

A mostra une as artes visuais e cênicas à arqueologia e à sustentabilidade. "Também liga outras duas percepções fundamentais na construção dessas instalações: a ação do homem no mundo, com o descarte de objetos e a colonização dos países do hemisfério sul. A existência de todos esses resíduos é um retrato da sociedade ocidental contemporânea, centrada no consumismo e na destruição constante", comenta o artista.

No dia 19 de agosto, estão previstas performances com artistas convidados, das 14h às 18h.Também está programado um debate com pesquisadores, com o tema:Entre o teatral e o expográfico; entre arquivos e repertórios - ideias para pensar uma cenografia expandida a partir do Sul.

Artes integradas

Exposição

O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades: Réquiem para o Antropoceno, de Renato Bolelli Rebouças

De 29 de julho a 27 de agosto, diariamente – dias úteis e finais de semana –, das 14h às 19h.

Entrada gratuita

Classificação indicativa etária: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

Parceria com dois estacionamentos:

1 - Em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na Alameda Nothmann. Preço: R$ 10 (até três horas) e R$ 15 (até 12 horas).

2-Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211. Preço: R$ 12 (até três horas).

Galerias Flávio de Carvalho e Mário Schenberg – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)