8ª edição do Festival Bem Ali é realizada na cidade de Palmas, em Tocantins

Tocantins recebe, no dia 5 de agosto, às 16h, a 8ª edição do Festival Bem Ali, no estacionamento do Capim Dourado Shopping, na cidade de Palmas. O evento conta com várias atrações gratuitas como Far From Alaska, do Rio Grande do Norte; Hellbenders, de Goiás; The Mönic, de São Paulo; Móia Cumbia, de Tocantins, dentre outras. Apresentações musicais, espaço gastronômico, feira de moda, stands de tatuagem e de body piercing, podem ser conferidos pelo público.

O festival, contemplado no edital Prêmio Funarte Festivais de Música 2022, também traz espetáculos da companhia Circo os Kaco, palco eletrônico da Terach Project e disputa de rap com a Batalha do Cultural, que apresenta os principais MC’s do Tocantins para a final do concurso. Segundo os produtores, o evento tem sido ampliado a cada edição, tornando-se uma referência no cenário cultural e musical da região. O festival já foi palco de artistas locais, nacionais e até internacionais.

Serviço:

Festival bem Ali 2023

Dia 5 de agosto, sábado, às 16h

Entrada gratuita

Programação:

Far From Alaska (RN)

Hellbenders (GO)

The Mönic (SP)

Wizened Tree (TO)

Boca de Cantora e Os Piabas (TO)

Big Marias (TO)

Móia Cumbia (TO)

Circo Os Kaco (TO)

Terach Project

Batalha do Cultural



Local:Estacionamento do Capim Dourado Shopping

Q. 107 Norte Avenida NS 5, s/n - Plano Diretor Norte - Palmas, Tocantins (TO)

Projeto foi contemplado no edital Prêmio Funarte Festivais de Música 2022