Webinário reúne especialistas para discutir sobre combate ao tráfico de pessoas na aviação civil

Ao final do encontro,será expedidocertificado aos participantes. Também será possível acompanhar as palestras pelo canal oficial da ANAC no YouTube da Agência , porém sem certificado. Durante a transmissão, os espectadores poderão interagir e enviar perguntas para os palestrantes por meio da ferramenta de comunicação Slido .

Para fomentar o debate, proporcionar a troca de experiências e informar os participantes sobre o tema no contexto da aviaçãocivil, owebináriocontará com a participação dacoordenadora do projetoLiberdade no Ar na ANAC,PriscillaVieira; da procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho, AndreaGondim; do delegado da Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes da Polícia Federal, LeonardoGuimarães; e do especialista em relaçõesexternasdoBrasil naInternationalAirTransportAssociation(IATA), Marcelo Pedroso.