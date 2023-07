Hoje é Dia: Avós e Escritores são os destaques da semana

A semana entre 23 e 29 de julho de 2023 tem como destaque um dia festivo e comemorado em países como Brasil, Portugal e Espanha. No dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. A data foi escolhida pela igreja católica como uma forma de homenagear os pais de Maria e avós de Jesus, chamados de Ana e Joaquim e é comemorado como uma forma de homenagem a estes familiares considerados mais sábeis pela vasta experiência de vida.

Em 2021, os netinhos mandaram recados para os avós noRepórter Rio , jornal daTV Brasil.

Já nas rádios, no mesmo ano, o programaRevista Rio entrevistou a psicóloga Fabíola Bloch para falar sobre essa relação tão importante :

Outra data de destaque na semana é o Dia Nacional do Escritor, celebrado no dia 25 de julho. O célebre autor baiano Jorge Amado (1912-2001), já havia, em 1960, escrito 11 (dos seus 16) romances. Ele era, na ocasião, vice-presidente da União Brasileira dos Escritores (UBE) e teve, juntamente, com o presidente da entidade e imortal da ABL, João Pelegrino Junior (1898-1983), a iniciativa de realizar o 1º Festival do Escritor Brasileiro. Além do evento, um decreto governamental instituiu a data do Dia Nacional do Escritor.

Em 2019, o programaTarde Nacional conversou sobre o tema com o cordelista e escritor Gustavo Dourado. Ele afirmou que o Brasil é um celeiro de escritores e que é preciso trabalhar muito na profissão. Ouça a entrevista:

A escritora Conceição Evaristo,que ilustra esta reportagem, lançou este mês, nacidade do Rio de Janeiro, um novo espaço cultural, a Casa Escrevivência. Aescritoravinha se preparando para um dia ter um lugar onde pudesse dispor do seu acervo bibliográfico e artístico. Clique aqui e confira a reportagem completa.

Chacina da Candelária

Ainda no início da semana (23), a Chacina da Candelária completa 30 anos. Na madrugada de 23 de julho de 1993, policiais executaram oito crianças e adolescentes que dormiam em frente à igreja da Candelária, no centro do Rio do Janeiro. Em 2018, quando a chacina completava 25 anos, a repórter Raquel Júnia ouviu familiares das vítimas que ainda esperavam o pagamento de indenizações. Ouça o áudio publicado naRadioagência Nacional:

ATV Brasiltambém relembrou a data histórica, em 2018, no jornalRepórter Brasil :

Combate à hepatite

O dia 28 de julho é dedicado ao combate à doença. Data endossada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, as hepatites são doenças causadas por vírus e estima-se que 57% dos casos de cirrose hepática e 78% dos casos de câncer primário de fígados sejam causados por vírus das hepatites B e C. No ano passado, aTV Brasilfalou sobre o assuntonoRepórter Brasil Tarde :

Personalidades

No dia 25, a cantora e compositora fluminense Sueli Costa estaria completando 80 anos. A artista faleceu no dia 4 de março de 2023, aos 79. O programa Rádio Memória relembrou a participação de Sueli no programaAo Vivo entre Amigos, exibido pelaRádio MEC, em agosto de 2007. Dylan Araújo bateu um papo com a pesquisadora do acervo daEBC, Fernanda Buarque, sobre essa homenagem. Acompanhe os detalhes:

Já no dia seguinte (26), Michael Philip Jagger, mais conhecido como Mick Jagger e vocalista da banda "The Rolling Stones" completa 80 anos. Em 2021, o cantor e o líder do Foo Fighters, Dave Grohl, lançaram uma música chamada Eazy Sleazy, uma ironia sobre a vida afetada pela pandemia, oRepórter Brasil Tardemostrou um trechinho da composição. Confira:

