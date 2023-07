Brasil e Angola discutem oportunidades de parcerias no setor de transportes

O secretário de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), JulianoNoman, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Tiago Pereira, participaram nesta quinta-feira, 20 de julho, ao lado do embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, de reunião com o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas de Abreu, e a presidente da ANAC de Angola, Amélia DominguesKuvíngua. A reunião ocorreu na Embaixada do Brasil em Luanda, capital angolana.



Na reunião de trabalho, foram discutidos aspectos atuais da relação internacional entre os dois países em matéria de aviação civil e oportunidades de cooperação mútua com vistas a aumentar a conectividade aérea entre Brasil e Angola. A expectativa é de que a aproximação entre as autoridades traga também efeitos práticos para a melhoria da infraestrutura de transportes angolana e oferta de voos entre os países.



Angola deve inaugurar em breve um novo aeroporto em Luanda, que aumentará praticamente em 3 vezes a capacidade anual de processamento de passageiros. Foi também identificada oportunidade para o aumento de voos de passageiros e cargas entre as duas regiões, tendo Brasil e Angola como principais centros de conexão.





Assessoria de Comunicação Social da ANAC