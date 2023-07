Anac autoriza a companhia aérea Virgin Atlantic a operar no Brasil

Uma das maiores companhias aéreas da Inglaterra, a Virgin Atlantic, foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a operar voos de e para o Brasil. A empresa deverá ter voos diretos entre São Paulo e Londres. A autorização foi publicada nesta sexta-feira, 21 de julho, no Diário Oficial da União.



Será mais uma companhialow costa operar no Brasil, ampliando a concorrência entre as aéreas. A expectativa é de que a Virgin comece efetivamente a operar em maio de 2024 em voos diários.



Na semana passada, outra companhia internacional de baixo custo, a Arajet, da República Dominicana, também foi autorizada a voar no Brasil. Ela irá operar três voos semanais de Santo Domingo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.



A Anac está avaliando outros três pedidos de autorização de companhias que desejam operar no Brasil: duas para transporte de passageiros e uma para transporte de carga. Atualmente, há 33 companhias aéreas estrangeiras autorizadas a operar voos comerciais programados no país.





Assessoria de Comunicação Social da ANAC