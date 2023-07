Número de viajantes atinge em junho maior índice para o mês em 8 anos

O setor aéreosemantémemfranca recuperação. Os dados de junho de 2023, apurados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),apontam que a demanda, medida por passageiros-quilômetros pagos transportados (RPK), e a oferta por voos, aferida por assentos-quilômetros ofertados (ASK), se mantiveram acima dos patamares do períodopré-pandemia. O número de passageiros acompanhou a alta dos dados. Em junhodesteano, foramtransportados 7,2 milhões de viajantes no mercado doméstico, maiorresultadopara o mês desde 2015.

Foto: Reprodução/Anac

A demanda (RPK) doméstica, em junho de 2023, foi 7,5% maior do que a registrada em junho de 2019. Jáaoferta (ASK) representou aumento de 11,5% quando comparadaao mesmo período de 2019. Os dados do transporte aéreo estão disponíveis para acesso no Painel de Demanda e Oferta, atualizados mensalmente pela ANAC.