Declaração de Luanda sobre equidade de gênero da CAACL recebe adesão da ANAC

Como membro da Comunidade das Autoridades da Aviação Civil Lusófonas, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aderiu, nesta quinta-feira, 20 de julho, à Declaração de Luanda Sobre a Igualdade de Gênero na Aviação Civil Lusófona, assinada em Luanda, capital de Angola.



O documento estabelece como princípio a importância de implantar e enfatizar políticas de inclusão de mulheres no mercado de trabalho e cargos-chave no setor de aviação civil dos países envolvidos. Participam da CAACL oito países além do Brasil: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.



A adesão à iniciativa enfatiza os esforços da ANAC em apoiar a equidade de gênero no modal da aviação civil. No início do mês, a Agência esteve presente no Global Aviation Gender Summit, conferência sobre equidade de gênero promovida pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), onde as representantes puderam trazer e receber experiências sobre a inclusão com outras autoridades internacionais do setor.



Além disso, em junho, a ANAC tornou-se a primeira agência reguladora de um país das Américas a aderir ao 25by2025, iniciativa da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que incentiva empresas e organizações do setor aéreo a ampliar a representação feminina em cargos de destaque.



Assessoria de Comunicação da ANAC