Bolsa Funarte de Mobilidade Artística: edital está disponível

A Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), lançou, no dia 19 de julho de 2023, a Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023, no Diário Oficial da União. As inscrições são gratuitas. Com o mecanismo, a instituição pretende promover, no território nacional e no exterior, a circulação das artes brasileiras e ações de formação e intercâmbio artístico, por meio do apoio financeiro para despesas de hospedagem, alimentação e transporte de agentes dos segmentos deartes visuais, circo, dança, música, teatro e artes integradas, bem como o das suas obras.

No programa, serão investidos R$ 2,4 milhões em bolsas culturais, distribuídos em dois módulos financeiros de R$ 1,2 milhão cada. Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural, além de microempreendedores individuais (MEI), com experiência no campo da cultura e das artes.

Existem dois períodos de inscrições, o primeiro corresponde à realização de viagens entre janeiro e março de 2024, e o segundo, de abril a junho de 2024.

Acesse aqui a página do edital.

Na mesma data, foi lançado oPrêmio Funarte de Mestras e Mestres das Artes 2023, no dia 19 de julho deste ano. No programa, a Funarte busca destacar e prestigiar a trajetória de pessoas que detenham notório conhecimento em várias áreas artísticas. Acesse a página deste edital aqui.

Um dos objetivos desses e de outros programas da Funarte é colaborar para a implementação da Política Nacional das Artes – uma das prioridades do Ministério da Cultura, conduzida pela Fundação.

Acesse aqui as páginas desses e de outros editais da Funarte lançados em 2023.