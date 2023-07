Evento em Chapecó discute segurança alimentar com agricultura de baixo carbono e conservacionista

Mais de 700 pessoas estão reunidas em Chapecó nos dias 19 e 20 de julho para o I Encontro de Agricultura Regenerativa, que está discutindo um modelo de agricultura que alia a segurança alimentar com a agricultura de baixo carbono e conservacionista. Os participantes são de diferentes estados brasileiros – em especial da região Sul – além de agricultores do Paraguai e da Argentina.

Para o presidente da Epagri, Dirceu Leite, o planeta precisa de um modelo agrícola que não apenas alimente a crescente população humana com produtos diversificados e de alta qualidade, mas que o faça de uma maneira que reconstrói, em vez de degradar os ecossistemas. “Esta é a proposta da agricultura regenerativa, que temos orgulho de dizer que a Epagri promove ao desenvolver e transferir diferentes práticas agrícolas conservacionistas aos agricultores familiares de Santa Catarina”, ressalta Dirceu.

Como exemplo ele cita o Sistema Plantio Direto, a Produção de Leite à Base de Pasto , o pastejo rotacionado, o melhoramento genético para lançamento de variedades mais resistentes às doenças e consequentemente menos dependentes de insumos químicos, os sistemas agrossilvipastoris , a rotação de culturas, o terraceamento , entre outras.

“Em fevereiro deste ano Santa Catarina assumiu o compromisso voluntário de redução de emissões de gases de efeito para a próxima década o instituir o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+SC) . O projeto pretende gerar um potencial de mitigação de emissões de 86,78 milhões de toneladas de carbono – o que equivale a um investimento de US$4 bilhões até 2030. Com as práticas que já adotamos no campo, com certeza vamos atingir essa meta”, assegura presidente da Epagri.

Dirceu participou da programação do primeiro dia do evento. Dentre as autoridades presentes na abertura também estavam a deputada federal Caroline de Toni, o secretário de Desenvolvimento Rural de Chapecó Mauro Zandavalli, o presidente da Cooperativa Central Aurora Alimentos Neivor Canton, o produtor rural Rodrigo Aléssio, representando a fazenda Banhado Verde, e o gerente regional da Epagri em Chapecó, Mario Alessio.

A programação do I Encontro de Agricultura Regenerativa conta com palestras e casos de sucesso, além de um dia de campo na fazenda Banhado Verde , propriedade que adota boas práticas de manejo na produção de grãos e é referência em agricultura regenerativa. No primeiro dia de evento também houve o pré-lançamento de publicações da Epagri e o lançamento dos selos comemorativos dos 75 anos de pesquisa agropecuária no Oeste Catarinense e de 40 anos de criação da Epagri/Cepaf.

Busca por conhecimento

O evento reuniu produtores em busca de mais conhecimento para aplicar em suas propriedades. Uma delas é a engenheira-agrônoma Angela Taffarel, de Guatambu, Oeste Catarinense. Ela e o pai comandam uma propriedade de produção de leite, que dedica 25 hectares para o cultivo de grãos para alimentar os animais. Nessa área ela pratica o Plantio Direto e a rotação de culturas, mas está sempre em busca de novas práticas para melhorar o solo. “Ouvir as experiências de sucesso dos agricultores nos encoraja a pensar de uma forma diferente e fazer uma agricultura diferente”, diz ela.

Outro participante é o engenheiro-agrônomo Ivair Rodrigues, que viajou mais de 2,4 mil quilômetros para o evento. Ele veio do município baiano de Formosa do Rio Preto em busca de mais informações sobre forrageiras para a propriedade onde atua como técnico responsável e que sofre com a baixa quantidade de chuva, comum em áreas de Cerrado. Em uma área de mais de 7 mil hectares, a propriedade se dedica à produção de soja e milho (5,7 mil ha) e pecuária de corte (1,7 mil hectares). “Há quatro anos introduzimos o Plantio Direto, o uso de adubos verde e o controle biológico de pragas e doenças. Percebemos que essas práticas são mais eficientes que os métodos tradicionais, como a aplicação de agroquímicos”, diz ele.

Publicações

No evento foram apresentadas as seguintes publicações produzidas pela Epagri com temas relacionados à agricultura regenerativa:

Boletim didático: O terraceamento passo a passo : guia completo sobre o terraceamento, em que explica como essa prática pode complementar o manejo conservacionista do solo e da água, além de repassar dicas para implementação na propriedade. Autores: Marcelo Henrique Bassani, Juliano Gonçalves Garcez, Delcio Rudinei Bortolanza, Jeferson João Soccol, Maico Perghe,r Murilo Renan Mota, Júlio César Ramos, Leandro do Prado Wildner e Juliane Garcia Knapik Justen.

Estimativas de perda de solo por erosão hídrica: apresenta os principais métodos de estimativa e serve como manual para HidroEUPS, orientando a escolha da melhor técnica de conservação do solo e da água para determinadas condições específicas. Autor: Álvaro Jose Back

Salinidade em cultivo protegido: apresenta as principais causas que levam à salinização do solo e o manejo que o agricultor deve adotar para contornar esse problema. Autores: Rafael Gustavo Ferreira Morales, Eneide Barth e Rafael Cantú

Folder adubação verde: resume as principais informações para o cultivo das espécies de adubos verdes em Santa Catarina.

Selo comemorativo

Em 2023 a Epagri comemora 75 anos da pesquisa agropecuária no Oeste de Santa Catarina e 40 anos de criação do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Cepaf), uma das 13 unidades de pesquisa da Empresa no Estado. O Cepaf atua nas áreas de grãos, pecuária leiteira, fruticultura, solos, fitossanidade, florestas e socioeconomia.

“Com essa comemoração queremos valorizar a pesquisa agropecuária regional e celebrar nosso apoio ao agricultor, aos profissionais da área, aos estudantes e principalmente conscientizar a população urbana sobre a importância da pesquisa agropecuária para a sustentabilidade e a competitividade dos sistemas produtivos que proporcionam o alimento na nossa mesa”, diz o gerente da Epagri/Cepag, Vagner Portes.

I Encontro de Agricultura Regenerativa é organizado pela Epagri em parceria com a Prefeitura de Chapecó, a Fazenda Banhado Verde e Secretaria de Estado da Agricultura, a AEAGRO e a AEAGRI, com apoio de uma série de instituições. Confira a programação do evento aqui.

