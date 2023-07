Secretários de Agricultura do Cosud se reúnem com presidente da República em exercício

A influenza aviária, a importação do leite e o calendário de semeadura da soja pautaram a reunião dos sete secretários de Agricultura que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. O encontro ocorreu na quarta-feira (19/7), em Brasília.

O titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, esteve presente ao lado dos secretários dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

A preocupação dos gestores estaduais em relação à gripe aviária foi um dos principais temas. O Brasil registra casos da doença em aves silvestres e, recentemente, confirmou a presença de vírus em aves de subsistência.

Feltes destacou a importância do país no setor de aves, que tem o Rio Grande do Sul como um dos principais produtores. "Precisamos de ações e recursos permanentes de combate à influenza aviária. Os Estados fronteiriços, como é o caso gaúcho, são os que mais sofrem, pois necessitamos de altos investimentos para a defesa agropecuária", afirmou.

Os secretários de Agricultura também ressaltaram o alto volume de importação de leite no Brasil, que tem aumentado nos últimos tempos. Além disso, cobraram que o governo federal encontre mecanismos para minimizar os efeitos que isso gera nos produtores rurais brasileiros.

O calendário de semeadura da soja também foi pauta da reunião. O Rio Grande do Sul solicita uma reavaliação do período já estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), pois o setor produtivo aponta a redução da possibilidade de semeadura e inviabilidade da safrinha da soja. "Gostaríamos que o governo federal avaliasse a possibilidade do calendário de semeadura ser de 1° de outubro a 18 de fevereiro", explicou Feltes.

Também participaram da audiência a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres; e os secretários de agricultura de São Paulo, Antonio Junqueira; do Espírito Santo, Enio Bergoli da Costa; do Rio de Janeiro, Flávio Campos Ferreira; de Santa Catarina, Valdir Colatto; do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara; e de Minas Gerais, Thales Almeida Pereira Fernandes.