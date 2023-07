Funarte SP recebe ‘Trans-Butoh – MOI na Residência Porto a Puertos’, dias 29 e 30 de julho

A Sala Arquimedes Ribeiro, no Complexo Cultural Funarte SP, recebe, nos dias 29 e 30 de julho, sábado e domingo, a “Trans-Butoh – MOI na Residência Porto a Puertos”. A mostra foi contemplada pelo Programa Iberescena 2022/2023, representado no Brasil pela Funarte, e formado por outros 16 países. As atividadesConfabulações Flutuantes do Butoh e outras maresias na Residência Porto a Puertos;Ancoragem na Residência Porto a Puertos;Sinais Flutuantes, Mar de Memórias e outras Maresias, eFronteira Intempestiva Dossiê Náuticoestão na programação gratuita.

A residência se compõe de duas principais linhas de ação:Laboratórios e Ensaios Abertos. Os laboratórios presenciais são destinados aos bailarinos, atores, intérpretes profissionais e/ou em formação. Alguns eixos temáticos que compõe a visão curatorial do projeto, buscam dar vazão às práticas e conteúdo de dança e performance de cada residente. Já os ensaios abertos das obras são seguidos de conversas e se baseiam na seleção dos próprios artistas residentes e anfitriões.

Segundo os organizadores, eles partem de metodologias e procedimentos concebidos a partir de um olhar sobre o corpo que dança na inter-relação entre eventos remotos, impactos contextuais e efeitos que geram entre si reverberações para além da própria ação. “A residência inaugura linhas de navegação na frequência das teorias pós-coloniais e no entendimento dos processos de aprendizagem. São rotas de uma navegação em dança que começa bem próxima ao corpo que vive perto do Porto de Santos (Brasil); de Lima (Peru), e de Buenos Aires (Argentina)”, ressaltam.

Programação da mostra ‘Trans-Butoh – MOI na Residência Porto a Puertos’

Entrada gratuita

Dia 29 de julho, sábado, das 17h30 às 21h

Confabulações Flutuantes do Butoh e outras maresias na Residência Porto a Puertos

Mediador: Flavio Tonnetti, doutor em Educação e mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), e professor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

17h30 – Abertura com o mediador e Cassio Sanchez

17h45 - Marco Xavier e Rosana Ribeiro

18h - Key e Zetta

18h15 - Zé Maria Carvalho

18h30 - Luz Gutierrez

18h45 - Flavio e público

19h – Café

19h15 - Sandra Corradini

19h30 - Marlon Fabian

19h45 - Thiago Abel

20h - Magy Ganiko

20h15 - Simone Mello

20h30 - Flavio e público

20h45 - Luciana Raccini e Simone Mello

Dia 30 de julho, domingo, das 15h às 19h

Ancoragem na Residência Porto a Puertos

Na linguagem dos portos, ancoragem se refere ao local onde a embarcação lança âncora para aguardar a entrada no cais. “Em nossa residência, se refere ao circuito de ações transdisciplinares e simultâneas que evocam a palavra coragem ao buscar convergir as diversas visões e práticas vivenciadas no ‘Porto a Puertos’, quando há implantação de estratégias coletivas de criação”, explicam os organizadores.

Sinais Flutuantes, Mar de Memórias e outras Maresias

Circuito de ações performáticas, composições e improvisações em formato solo, duo e grupal fabuladas durante a residência / Espiar vídeos - Portos de Santos - Buenos Aires – Lima / e Partilha dos materiais em vídeo e em fotos de autoria dos residentes.

Fronteira Intempestiva Dossiê Náutico

Conversa com o público, convidados e artistas / Flavio Tonnetti (mediador)

Convidados:Oswaldo Gabrielli (Grupo XPTO); Beto Firmino (Grupo XPTO); Valéria Cano Bravi (Festival Deriva); Solange Borelli (Festival Deriva); Cléia Plácido (Cooperativa da Dança); professora Helena Bastos, do Laboratório de Dramaturgia do Corpo - LADCOR ligado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas - PPGAC/ECA da USP, mestra e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP; Suzana Viganó, professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) ECA-USP e doutora em Pedagogia do Teatro pela ECA-USP; e Sandra Spoesser, professora da Escola de Arte Dramática da ECA/USP.

Local:Sala Arquimedes Ribeiro, no Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias. Banheiros acessíveis.

Projeto contemplado pelo Programa Iberescena 2022/2023 - Apoio a criação em residência