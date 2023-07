Estado já conta com mais de 4 mil açudes por meio do programa Supera Estiagem

Com o objetivo de mitigar os efeitos causados pela estiagem, que tem atingido o Estado por anos seguidos, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) tem desenvolvido diversos projetos estruturantes. Um deles é o convênio de açudes com as prefeituras gaúchas, realizado por meio de ações do programa Supera Estiagem. Atualmente, já são mais de 4 mil açudes escavados no Rio Grande do Sul.

Um dos municípios participantes do convênio é Triunfo, que se habilitou para a construção de 12 açudes, beneficiando o mesmo número de famílias na zona rural. Um deles foi escavado em 22 horas na propriedade do produtor de gado leiteiro Thelmo Franke, na localidade de Rincão da Piedade, também conhecida como Quebra Telha.

Com capacidade para cerca de 600m3de volume de água, uma profundidade de 1,5m e 960m2de extensão, o açude vai aumentar a produção de milho para silagem (que alimenta os animais) em até 40%. É o que espera Franke. “Hoje eu produzo de 10 a 15 mil litros de leite por mês. E agora tenho segurança para investir. Tendo água, o milho vem”, afirma o produtor.

Ele possui 12 hectares e usa oito pra plantar milho para silagem e criar gado leiteiro. São 15 vacas em lactação da raça holandesa, além de algumas terneiras. “Nos últimos quatro anos em que o Estado vem sendo atingido pela estiagem, deu pra perceber que, mesmo com os melhores investimentos, sem água nada funciona”, comenta Franke. “Trabalho com produção de leite há mais de dez anos e já acompanhava meu pai na lida desde criança. E sempre tive vontade de ter um açude. A água valoriza uma propriedade. Água é vida.”

O produtor conta que a precipitação da última semana já armazenou água no açude. “Mais algumas chuvas durante o inverno e, no verão, vai estar cheio. Agora mesmo já tem pássaros vindo pra cá, como marrequinhas e saracuras. Isso beneficia o meio ambiente também”, destaca.

Parcerias

Conforme o diretor do Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água (Dinfra), Jacir Mello, são 457 municípios conveniados com a Seapi para a escavação de até 12 açudes por cidade. Desses, 412 já foram pagos com a destinação de R$ 35,4 milhões, via Programa Avançar, beneficiando com irrigação cerca de 4.200 propriedades rurais.

“Essa é uma das ações para mitigar os efeitos da seca, dentro do Supera Estiagem. A medida ajuda a diminuir os custos de produção, o que beneficia também o consumidor final. Tendo água, tem plantação, tem produção e leite na mesa de todos”, explica Mello. “Mas o produtor tem de fazer a sua parte, preocupando-se com a captação e a reservação de água. Não queremos que a chuva se torne inimiga da irrigação. É preciso também reservar a água pluvial.”

O projeto de construção dos 12 açudes em Triunfo contou com a parceria da Emater/RS-Ascar. O prefeito do município, Murilo Machado, destaca que eles ficaram prontos em cerca de 40 dias, e que as chuvas das últimas semanas já colocaram os açudes em funcionamento. “A verba destinada pela Secretaria da Agricultura foi de R$ 120 mil. E, como a contratação foi abaixo desse valor, queremos atender mais umas seis famílias com o aditivo do convênio”, explica Machado.

O gestor afirma que a prefeitura vem atendendo essa demanda por irrigação, fazendo a escavação de açudes nas propriedades. “Mas agora, com o apoio do governo do Estado, conseguimos contemplar mais agricultores. E isso é muito valioso”, ressalta. “Dessa forma, é possível realizar melhorias nas pequenas propriedades para as famílias que produzem, geram renda e colocam alimentos na mesa dos gaúchos.”