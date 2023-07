Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões

No segundo semestre de 2023, a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) deverá focar em projetos relacionados à nanotecnologia, à biologia, ao debate...

Senado Federal - Há 7 dias CCT dará ênfase à nanotecnologia e à indústria farmacêutica No segundo semestre de 2023, a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) deverá focar em projetos relacionados à nanotecnologia, à biologia, ao debate...

Comissão aprova créditos extras para o Orçamento de 2023 e reajuste das forças de segurança do DF

Câmara dos Deputados - Há 7 dias Comissão aprova créditos extras para o Orçamento de 2023 e reajuste das forças de segurança do DF

PGR pede arquivamento de investigação contra presidente da CPI do MST

Justiça - Há 7 dias PGR pede arquivamento de investigação contra presidente da CPI do MST

Após conclusão do monitoramento técnico, Santa Catarina segue livre do Mofo Azul e assegura exportação de tabaco para a China

Agricultura - Há 6 dias Após conclusão do monitoramento técnico, Santa Catarina segue livre do Mofo Azul e assegura exportação de tabaco para a China

5