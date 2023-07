Parceria capacita jovens em semiliberdade com cursos do Senac-RJ

Jovensem regime de semliberdade do sistema prisional, seus familiares e egressos do sistemareceberão capacitação em cursos oferecidos pelo Senac-RJ. Serão ofertadas, a partir de agosto, aulasde informática fundamental e de habilidades socioemocionais, e qualificação em diversas áreas de atuação, como tecnologia, inovação, beleza, gastronomia, turismo, moda, design, entre outros.

A medida é uma parceria entreSenac RJ e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro(Degase),vinculado à Secretaria Estadual de Educação.

Os jovensterão acesso a vagas gratuitas de cursos epoderão escolher o que estudar, em ambiente de aprendizagem regular de ensino nas unidades Senac-RJ.

De acordo com oDegase, cerca de 700 menores de idadecumpremmedidas socioeducativas. Areincidência chega a 46%. “Queremos reduzir esse número para 4%, pois nossa intenção é que os jovens continuem a fazer os cursos após cumprirem as medidas”, diz o diretor do departamento, Victor Hugo Poubel, em nota.