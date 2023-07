Suspensão das importações de frango de SC pelo Japão: Governo do Estado elimina o foco e trabalha pela liberação do mercado

Foto: Cristiano Estrela / Arquivo Secom

Nesta segunda-feira, 17, O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um ofício informando ao governo de Santa Catarina que o Japão decidiu suspender a compra de carne de frango e seus subprodutos do estado. A decisão ocorreu por conta de um foco confirmado de Influenza Aviária (H5N1) em uma ave de fundo de quintal, no município de Maracajá, Sul do Estado, na semana passada.

Assim que recebeu a confirmação de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, a Secretaria de Estado da Agricultura, por meio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), adotou todas as medidas sanitárias com base nos protocolos internacionais e erradicou o foco na data de ontem, bem como intensificou as ações educação sanitária, de vigilância e investigação epidemiológica nas propriedades rurais na região.

::Nota Técnica da Secretaria de Estado da Agricultura: