Nota Técnica: SC identifica novo caso de influenza aviária em ave de fundo de quintal

Na tarde deste sábado, 15, a Secretaria de Estado da Agricultura, através da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) , confirmou um novo caso de influenza aviária em uma criação de fundo de quintal, para subsistência, em Maracajá. O foco não compromete a condição sanitária do Estado de Santa Catarina e do país como livre de influenza aviária, já que a produção comercial segue sem nenhum registro.

Todas as medidas sanitárias estão sendo aplicadas para contenção e erradicação do foco, bem como a intensificação das ações de vigilância em populações de aves domésticas na região. Novas medidas poderão ser adotadas pelo Ministério da Agricultura (Mapa) e pela Cidasc para evitar a disseminação do vírus e manter a avicultura catarinense protegida.

Casos de aves com sinais clínicos de Influenza Aviária, como dificuldade respiratória, andar cambaleante, torcicolo ou girando em seu próprio eixo, ou mortalidade alta e súbita devem ser imediatamente comunicados a Cidasc através do e-Sisbravet no link: bit.ly/notificarcidasc ou bit.ly/SISBRAVET ; diretamente em um escritório local da CIDASC; ou pelo telefone: 0800 643 9300.

O Estado segue em alerta máximo à adoção das medidas de biosseguridade para a avicultura comercial e a proibição de visitas de pessoas alheias ao sistema de produção. Permanece também a recomendação da restrição de acesso ao ambiente externo para aves criadas livres e mesmo aves de subsistência, a fim de proteger a saúde e segurança do plantel avícola catarinense. A realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves continua suspensa em todo território catarinense e nacional

Leia a nota técnica na íntegra abaixo: