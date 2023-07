Epagri lança nova variedade de mandioca durante a Feira da Mandioca de Sangão

A Feira da Mandioca, que acontece neste sábado, dia 15 de julho de 2023 na cidade de Sangão, tem uma atração especial: o lançamento de uma nova variedade de mandioca desenvolvida pela Epagri. O evento é desenvolvido pela iniciativa privada, mas conta com o apoio da Epagri, das prefeituras de Sangão e Jaguaruna e da Associação das Indústrias Processadoras de Mandioca e Derivados de Santa Catarina (AIMSC).

A nova variedade, chamada CSC 256 Cigana, é fruto do Programa de Melhoramento Genético da Epagri e foi criada na Estação Experimental de Urussanga, no sul do Estado. Ela se destaca por ser indicada para colheita após dois ciclos, ser tolerante às principais doenças da região, ter produtividade acima da média e um rendimento industrial elevado.

O pesquisador experimental da Epagri, Alexsander Luís Moreto, será o responsável por apresentar a CSC 256 Cigana aos participantes da feira. Ele explica que essa variedade atende a uma demanda crescente na região e que ela foi testada em municípios do sul e do Alto Vale do Itajaí. “É uma mandioca que tem tudo para se tornar uma referência no mercado”, afirma.

A Feira da Mandioca é gratuita e espera receber cerca de 500 pessoas. O CEO da Rocha Alimentos e organizador do evento, Cloudo Rocha, ressalta a importância da feira para o setor agrícola. “É uma oportunidade de trocar experiências, conhecer as novidades e se inspirar com os especialistas que estarão presentes. Queremos fortalecer a mandiocultura e contribuir para o seu desenvolvimento sustentável”, declara.

A Feira da Mandioca acontece no Módulo Esportivo de Sangão desde as 9h da manhã deste sábado e conta com atrações culturais, oficinas e palestras com pesquisadores da Epagri sobre técnicas de cultivo da raiz.