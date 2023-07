Projetos Sanitarista Junior e Acadêmico da Cidasc ampliam alcance no Sul do Estado

Com o principal objetivo de abordar questões relacionadas à Defesa Agropecuária Catarinense, promover mudanças cognitivas nos alunos e incentivar novos comportamentos a longo prazo, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) realiza o Projeto Sanitarista Junior , para estudantes do Ensino Fundamental, e o Projeto Sanitarista Acadêmico , voltado para ensino técnico e superior. Os projetos têm como foco a conscientização sobre a importância da sanidade animal e vegetal, a preservação ambiental e a segurança alimentar.

Foto: Reprodução/Secom SC

De 2022 para 2023, o Departamento Regional da Cidasc de Criciúma, ampliou de três para oito o número de escolas que participam do Projeto Sanitarista Junior. Aderiram ao programa escolas dos municípios de Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis e duas instituições de ensino de Balneário Arroio do Silva. Durante o mês de março as escolas tiveram a oportunidade de visitar o Departamento Regional da Cidasc de Criciúma, conheceram assim, de forma prática, um pouco das atividades realizadas pelas áreas de Defesa Sanitária Vegetal, Defesa Sanitária Animal e Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Foto: Reprodução/Secom SC

Já o Projeto Sanitarista Acadêmico ocorre um estreitamento das relações entre Cidasc e universidades da região. Neste primeiro semestre houve duas palestras na Fundação Educacional Barriga Verde (Unibave) de Orleans e uma no Instituto Federal Catarinense (Campus Santa Rosa do Sul), onde os temas abordados com os estudantes foram Influenza Aviária, Mormo e Saúde Única.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Educação sanitária é uma prática diária de todos os funcionários da Cidasc, sejam da área técnica ou administrativa”, e é fundamental para o sucesso das atividades de defesa agropecuária, por mobilizar o produtor e a sociedade no sentido da prevenção de doenças e pragas que possam afetar a produção agropecuária e a saúde humana”, explica a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos. O trabalho da companhia é orientado pelo conceito de saúde única: a ideia de que a saúde animal, a sanidade vegetal e o cuidado com o ambiente estão interligados à saúde das pessoas.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Os alunos, por meio das boas vivências dentro do projeto, tornam-se multiplicadores das ações de defesa agropecuária e passam a levar o conhecimento adquirido em sala ou saídas de campo para casa, para os familiares e amigos. Ao semear esse conhecimento, os alunos contribuirão para a melhoria da produção de alimentos seguros e a qualidade de vida no campo. A educação sanitária é uma atividade estratégica para a Cidasc. A parceria com toda a sociedade faz com que Santa Catarina contribua para um termos um Estado de excelência em sanidade agropecuária”, afirma Celles.

Foto: Reprodução/Secom SC

Como foi o ínicio do Projeto Sanitarista Junior em Criciúma

O Projeto Sanitarista Junior, na Regional da Cidasc de Criciúma, iniciou entre os anos de 2014 e 2015, com três escolas, sendo duas em Araranguá e uma em Jacinto Machado. E só mais tarde que foi para Timbé do Sul. Segundo João Natalino Martins, técnico agrícola da Cidasc de Criciúma, “iniciamos com alguns profissionais, médicos veterinários, técnicos agrícolas, engenheiros-agrônomos, enfim, todos os profissionais da regional, incluindo os gestores, sempre foram muito participativos com o projeto. Todos se colocaram favoráveis, e à disposição, para fazer e ministrar aulas nas escolas. E o projeto foi se desenvolvendo, a partir dessas três escolas, com aceitação muito grande. Inicialmente a gente fazia em cada escola, em torno de um ano só, porque já tinha demanda para os próximos anos, e priorizada, no mínimo, três escolas por ano. E assim o projeto foi para Turvo, depois para Sombrio, com o colega Marcelo Dias Vieira, a Paula Grechi, com duas escolas em Araranguá, a Valdirene Borges Emerim tocava o projeto em Jacinto Machado, enfim todos os profissionais se engajaram no projeto e logo depois começaram as demandas. A gente não tinha pernas para acompanhar tudo, mas os profissionais sempre nos ajudando. E o que fez que o projeto andasse foi a aceitação das crianças”, menciona Martins.

João lembra que foram as crianças que fizeram a maior aceitação do projeto e as escolas começaram a gostar, devido às respostas delas, que se integravam. “Quando chegávamos na escola era aquela alegria. Eles faziam jogral, teatro, cartazes. Íamos para dar aula, e eles ficavam desenhando a gente e no final nos davam de presente o desenho e nos abraçavam. Esse é um projeto muito legal e a resposta dos alunos, inclusive, com desenhos e redações, percebíamos que eles captavam muito o tema trabalho nas escolas, o planejamento que a gente tinha e as aulas que a gente dava. Sempre trabalhamos com planejamento, íamos nas escolas no início do ano, fazíamos o planejamento das aulas, e isso fez o sucesso do trabalho. Na nossa região, os profissionais da Cidasc dão as aulas. Logo depois surgiram as cartilhas, que no início a gente não tinha. Preparávamos a aula conforme a Defesa Sanitária do Estado e isso foi mudando também o conceito de Defesa Sanitária para as crianças. A gente fala desde como é a Febre Aftosa até como é um fungo lá da área agrícola, por exemplo, da Sigatoka-negra (causada pelo fungoMycosphaerella fijiensis Morelet, e considerada atualmente uma das mais importantes doenças da bananeira), da banana, do maracujá, enfim todas as doenças animais e vegetais de interesse do estado”, relata.

“Hoje a regional está presente em oito escolas, com mais três escolas aguardando. E sempre que se inicia o projeto em uma escola, no ano seguinte o diretor não quer que a gente saia, quer que a gente continue, tocando o projeto e trabalhando com eles. Dado o interesse das crianças, o rendimento das respostas que elas têm com o projeto. Tem ainda as aulas práticas, que eles adoram muito, porque levamos as crianças nas propriedades, para ver como funciona o trabalho de Defesa Sanitária, de fiscalização, levamos eles nos eventos para ver o agronegócio. Em locais que produzem mel, em propriedade que produzem abelhas sem ferrão. Fazemos, além das aulas teóricas, em sala de aula, levamos eles para conhecerem a prática do serviço, do dia a dia, da Cidasc, da Defesa Sanitária Estadual”, destaca João Natalino Martins.

Projeto Sanitarista Junior

O Projeto Sanitarista Junior , focado na defesa agropecuária, sanidade ambiental e humana, foi elaborado a partir da construção do Programa Estadual de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária e desenvolvido para ser executado junto às escolas por livre demanda. Desde 2015 leva para a sala de aula conteúdos transversais, relacionados à defesa agropecuária, como sanidade animal, sanidade vegetal e inspeção de produtos de origem animal.

Mais de 15 mil estudantes catarinenses já foram beneficiados com esta iniciativa. Ao final do ano letivo eles recebem o certificado de Sanitarista Junior, por completarem a jornada. O material didático é fornecido pela Cidasc e foi desenvolvido por profissionais da companhia, para apresentar as questões sanitárias de forma lúdica e adequada à faixa etária. Trata sobre temas como: saúde animal, sanidade vegetal, qualidade dos produtos agropecuários, uso correto de agrotóxicos, agricultura orgânica, bem-estar animal, preservação do meio-ambiente e promoção da saúde humana.

O propósito do projeto é promover mudanças de comportamento, iniciando por tornar a nova geração mais consciente dos benefícios que os cuidados com a sanidade trazem para a produção agropecuária e para a sociedade. As aulas envolvem saídas de campo, apresentação de vídeos educativos e práticas dentro do contexto da defesa agropecuária.

Projeto Sanitarista Acadêmico

O Projeto Sanitarista Acadêmico , idealizado pela equipe da Cidasc para aproximar o setor educacional e a defesa agropecuária, foi lançado, no dia 08 de junho de 2021, e apresentado para universidades e escolas técnicas de Santa Catarina. O evento, realizado no formato on-line, aproximou o setor público e privado, com objetivo de formar uma aliança na área de defesa agropecuária, por ações conjuntas com as instituições como: palestras e futuros projetos de pesquisa, além de contribuir com a formação dos futuros profissionais do setor agropecuário, propiciando conhecimentos sobre a defesa agropecuária e o fortalecimento de redes de trabalho colaborativo.

Com o Sanitarista Acadêmico, a Cidasc busca se aproximar da educação técnica e superior, contribuindo com a importância do trabalho da Cidasc na promoção da saúde pública, do bem-estar animal e na preservação do meio ambiente. A intenção do projeto é não se restringir aos cursos mais próximos do campo, como medicina veterinária, agronomia e zootecnia, abrangendo também outras especialidades no campo da saúde, uma vez que cuidar da sanidade animal e vegetal é também promover a saúde humana. Apoiado sob a ótica deOne Health(Saúde Única), definida pela FAO/OIE/OMSA, o projeto visa demonstrar a importância e o potencial da saúde animal, sanidade vegetal, e segurança dos alimentos para a sociedade.

O Sanitarista Acadêmico prevê, ainda, difundir os valores, a cultura e o papel da agricultura de Santa Catarina, bem como o seu potencial para gerar qualidade de vida, com a preservação, equilíbrio ambiental e produção de alimentos seguros. A defesa agropecuária, que em Santa Catarina é de responsabilidade da Cidasc, é essencial para que o alimento oferecido à população seja seguro para consumo. Programas de educação sanitária, como o Sanitarista Acadêmico, buscam mostrar a relevância deste serviço para o bem-estar das pessoas e também para o bom desempenho das atividades econômicas ligadas ao meio rural.

