Funarte MG recebe show de humor

Imagem do ator Wilher Jorge - Divulgação do espetáculo "Pra rir de quatro

Estreia no dia 14 de julho, no Complexo Cultural Funarte MG, o espetáculo de humor "Pra rir de quatro". A performance encenada pelo ator e humorista Wilher Jorge fica em cartaz às sextas e sábados, sempre às 20h30. Com ingressos a partir de R$ 30, o público pode adquirir sua entrada direto na bilheteria.

Assinado, dirigido e interpretado por Wilher Jorge, o texto reúne piadas encontradas na cultura brasileira. A montagem busca retratar, com leveza, improviso e bom humor, diferentes personagens que se revezam em cena.

O espetáculo ocupa a Funarte MG via outorga extraordinária.



Espetáculo “Pra rir de quatro”, de Wilher Jorge

Dias 14, 15, 28 e 29 de julho (sextas-feiras e sábados) | Horário: 20h30

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada)

Classificação: 12 anos

Ficha técnica:

Interpretação: Wilher Jorge | Direção: Wilher Jorge | Cenário: Alexandre Maia | Figurino: Wilher Jorge | Trilha sonora: Wilher Jorge | Técnica: Ruy Fagundes | Locução: Guilherme Melo | Produção: Alexandre Maia (031) 999501081

Local: Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária, 68 - Centro - Belo Horizonte (MG)