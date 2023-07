De 14 a 23 de julho, a Paraíba recebe o XIV Festival Internacional de Música de Campina Grande - 7º FIMUS Jazz, com entrada gratuita. A programação conta com lançamento de livros, realização de oficinas e masterclass (seminários) e a execução de concertos, com a participação de convidados do Brasil, de Portugal e da França. O destaque do ano de 2023 é a música armorial. Recitais dedicados ao tema serão apresentados pelos conjuntos Duo Alfenim, Duo Revoada e Coro de Câmara, de Campina Grande (PB).

O FIMUS, contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2022, tem a participação de formações tradicionais acústicas, conjuntos mistos, além do apoio de aparatos eletrônicos em algumas apresentações. Além dos grupos mencionados, a Orquestra da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec); a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e a Orquestra de Câmara e a Orquestra Jovem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), integram a programação.

O evento conta com a participação do Duo Santoro, Quarteto Tromboneando, Quinteto Cariri, Projeto Uirapuru, além dos musicistas Felipe Costta, Salomão Soares, Ana Beatriz Manzanilla, Gisele Cruz e Vanessa Moreno. No repertório do XIV Festival Internacional de Música de Campina Grande - 7º FIMUS Jazz, obras já consagradas e estreias de peças compostas pelos compositores Luís Passos, Danilo Guanais, Beetholven Cunha, Patrícia França e Elisa Rangel Hill, dentre outros.

Confira a programação do FIMUS aqui

Serviço:

XIV Festival Internacional de Música de Campina Grande - 7º FIMUS Jazz

De 14 a 23 de julho

Entrada gratuita

Local:Campina Grande, Paraíba (PB)

Projeto contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2022