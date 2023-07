Trombudo Central sedia o II Seminário Regional da Tilápia nesta sexta-feira

Mais de 100 piscicultores, técnicos e lideranças da região do Alto Vale do Itajaí vão se reunir em Trombudo Central nesta sexta-feira, 14, para o II Seminário Regional da Tilápia. O objetivo do evento é capacitar os produtores para que a cadeia produtiva da tilápia se fortaleça na região. O seminário será realizado no Clube de Idosos Saudades, pela Epagri e pela Prefeitura Municipal de Trombudo Central como parte das comemorações dos 65 anos do município.

O seminário terá palestras e visita a uma unidade de beneficiamento de pescado. De acordo com a extensionista social na Epagri de Trombudo Central e coordenadora do evento, Leonir Claudino Lanznaster, a piscicultura vem ganhando força na região e se tornou uma importante fonte de renda aos produtores. “Temos pequenos frigoríficos de processamento de pescados legalizados e vários restaurantes na área rural onde a gastronomia é à base de peixe. É importante promover a profissionalização dos piscicultores e estimular o consumo desse alimento para que a cadeia produtiva se fortaleça”, diz ela.

O evento é gratuito, mas as inscrições devem ser feitas antecipadamente nos escritórios municipais da Epagri. Veja aqui o endereço das unidades da Epagri.