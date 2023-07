Blumenau recebe 1,2 mil pessoas entre 14 e 15 de julho para eventos de apicultura e meliponicultura

Cerca de 1,2 mil pessoa estarão reunidas em Blumenau, entre sexta-feira e sábado (14 e 15 de julho), para o 3º Cosbrapim (Congresso Sul Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura) e o 36º Ecam (Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores). Os eventos acontecem na Furb, numa realização da Epagri em parceria com outras instituições.

As inscrições podem ser feitas no local, aos valores de R$100,00 para criadores de abelha com carteirinha atualizada e estudantes, e R$120,00 para os demais participantes. Os interessados podem se cadastrar antes no site do evento para agilizar o procedimento. Ainda é possível se inscrever nas oficinas, ao valor de R$25,00 cada.

Programação

Rodrigo Durieux da Cunha, chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, explica que os eventos vão discutir políticas, com a participação de lideranças do setor. A solenidade de abertura está marcada para às 8:30h da sexta-feira. A partir das 10h têm início as mesas redondas do dia, que vão discutir, entre outros pontos, os principais problemas sanitários e de intoxicações por agrotóxicos, o mercado para os produtos da colmeia, os procedimentos para apicultores interessados em aderir ao Indicação Geográfica do Mel de Melato de Bracatinga, e adulteração do mel.

A sexta-feira será marcada ainda por oficinas que vão trazer informações práticas ao público presente. Os temas abordados serão: fabricação de aguardente de mel, obtenção e utilização de própolis de abelhas sem ferrão; uso do mel na culinária; preparação de sabonete, repelente e cicatrizante à base de mel; propriedades do mel para a saúde humana; elaboração de vinagre de mel; manejos de inverno e pós inverno em abelhas sem ferrão.

No sábado, 15, a programação inicia às 9h, com mesas redondas e palestras. Os selos de qualidade e rastreabilidade (Indicações geográficas, Selo arte, Selos de procedência e outros) estarão entre os temas debatidos. O sábado traz ainda informações sobre manejo das colmeias para a produção do mel de melato da bracatinga; principais fatores para a alta produtividade na apicultura; semelhanças e diferenças entre méis florais e de melato; Como utilizar as abelhas nativas na educação ambiental; além de outros temas.

As oficinas do último dia do evento vão apresentar temas variados, entre eles, fabricação de hidromel, cerveja e outras bebidas fermentadas com mel; criação comercial de rainhas; produção de própolis e de apitoxina; controle de pragas na criação de abelhas sem ferrão. A programação encerra às 12h, quando tem início o almoço de confraternização.

Paralelamente às mesas redondas, palestras, reuniões e oficinas, acontece a Expofeira – Feira de equipamentos, materiais e insumos. Serão mais de 30 expositores, apresentando novas tecnologias voltadas para a apicultura e meliponicultura . Também haverá uma exposição de trabalhos científicos, que mostrará o que há de mais novo em pesquisas no setor.

Fórum de integração

Como programação extra do evento, no dia 13 de julho, das 14h às 18h, será realizado o II Fórum de integração entre pesquisas, políticas públicas, assistência técnica e extensão no setor de abelhas do Sul do Brasil. O Fórum é destinado a representantes de universidades e institutos que realizam pesquisas com abelhas, representantes de instituições de defesa sanitária animal, instituições que realizam assistência técnica, extensão rural, políticas públicas, consultorias, e lideranças do setor de criação de abelhas

Além da Epagri, atuam na realização do evento a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de SC (Faasc), a Associação Blumenauense de Apicultores e Meliponicultores (Blumen Apis), a Associação de Meliponicultores de Blumenau (AME Blumenau) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Serviço

O que : 3º Cosbrapim (Congresso Sul Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura) e 36º Ecam (Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores)

: 3º Cosbrapim (Congresso Sul Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura) e 36º Ecam (Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores) Quando : sexta-feira e sábado, 14 e 15 de julho

: sexta-feira e sábado, 14 e 15 de julho Onde : na Furb, em Blumenau

: na Furb, em Blumenau Mais informações : https://cosbrapim.com.br/

: https://cosbrapim.com.br/ Entrevistas: Rodrigo Durieux da Cunha, chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri

(48) 99922-1776

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, jornalista

Fone: (48) 3665-5407 / 99167-3902