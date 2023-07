WhatsApp é o novo canal de atendimento ao público da Agência

Aferramentaé umrecursorápidode tira-dúvidas, mas,seo usuário entender que seu questionamentonão foicontempladoousedesejarfazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio,o relato seráregistradopelo atendente na plataforma Fala.Br e direcionado àsáreastécnicasdaANACpara análise e resposta.

As reclamações específicas sobre problemas com companhias aéreas devem direcionadas diretamente às empresas ou por meio do www.consumidor.gov.br . A ANAC monitora as demandas registradas na plataforma, assim como a Secretaria Nacional do Consumidor, os Procons, as Defensorias Públicas, os Ministérios Públicos e os Tribunais de Justiça.