Cadastro de imprensa para 46ª Expointer começa nesta segunda (10) e vai até 31 de julho

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) abre, de 10 a 31 de julho, as inscrições para o credenciamento de imprensa para a cobertura da 46ª Expointer, que será realizada entre 26 de agosto e 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Estão habilitadas empresas de comunicação devidamente registradas (CNPJ), jornalistas e radialistas independentes com registro profissional e influenciadores digitais com páginas e perfis voltados para áreas relacionadas ao perfil da feira.

A inscrição para a obtenção de credencial deve ser feita por meio do preenchimento de formulário específico. Para ter acesso aos formulários, é necessário possuir (ou criar) uma conta no Google (Gmail).O preenchimento de todos os campos é obrigatório.

O envio dos formulários não garante o cadastramento dos profissionais. O levantamento final será feito pela assessoria de comunicação da Seapi, considerando o número total de credenciais que a administração do parque destinará à imprensa.

As inscrições que, eventualmente, não se enquadrarem nos critérios estabelecidos serão desconsideradas. O solicitante receberá um e-mail informando possíveis irregularidades.

Credenciais para estacionamento

A solicitação de credenciamento de automóvel para acesso ao estacionamento deve ser feita por apenas um profissional responsável de cada empresa ou veículo de comunicação.Os jornalistas estrangeiros devem solicitar a credencial para automóvel no próprio formulário (cadastro de imprensa internacional).

As credenciais para automóveis são limitadas à capacidade física do estacionamento destinado à imprensa. A definição de quantos carros poderão ser credenciados está a cargo da administração do parque.

Casa no parque

Os veículos de comunicação que possuem casa de representação institucional no Parque Assis Brasil devem credenciar apenas suas equipes de reportagem nos links acima. A solicitação de passe livre para diretores e demais equipes de serviço (comercial, administrativo, eventos, limpeza, manutenção, por exemplo), deve ser feita na administração do parque. Nesse caso, devem ser solicitadas credenciais de expositor.

Expositores

As empresas e entidades expositoras deverão retirar as credenciais de ingresso permanente na administração do parque,de acordo com o tamanho da área utilizada, como se segue:

Até 25 m²: três credenciais para pedestres; duas credenciais para veículos;





26 a 50m²: oito credenciais para pedestres e três credencial para veículos;





51 a 100m²: 12 credenciais para pedestres e quatro credenciais para veículos;





101 a 200m²: 14 credenciais para pedestres e cinco credenciais para veículos;





201 a 300m²: 16 credenciais para pedestres e cinco credenciais para veículos;





301 a 400m²: 18 credenciais para pedestres e seis credenciais para veículos;





401 a 500m²: 20 credenciais para pedestres e sete credenciais para veículos;





501 a 600m²: 22 credenciais para pedestres e oito credenciais para veículos;





601 a 1000m²: 25 credenciais para pedestres e dez credenciais para veículos;





Acima de 1000m²: 30 credenciais para pedestres e 12 credenciais para veículos.

Se houver necessidade justificada, após avaliação, poderão ser adicionadas outras credenciais. Também serão disponibilizadas credenciais de permissão de acesso diário, exclusivo ou quando aplicável.Os expositores que necessitarem de ingressos adicionais deverão adquiri-los nos postos de venda, de acordo com a tabela de preços da 46ª Expointer.