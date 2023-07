ANAC e TCCA promovem webinário sobre procedimentos de aeronavegabilidade entre Brasil e Canadá

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a autoridade de aviação civil do Canadá (TransportCanada CivilAviation- TCCA) promoverão um webinário sobre os Procedimentos de Implementação em Aeronavegabilidade (IPA), em língua inglesa, no dia 3 de agosto, das 15h às 17h. Os interessados devem realizar a inscriçãono portal de capacitação da ANAC até 30 de julho. Durante o evento, em caso de dúvidas, envie os questionamentos por meio da ferramenta de comunicação Sli.do .

O objetivo do encontro é fornecer uma visão geral dos procedimentos técnicos desenvolvidos pelas duas agênciasefamiliarizar a indústria com os procedimentos necessários para a validação de projetos de produtos aeronáuticos entre o Brasil e o Canadá. Serão abordados tópicos como as etapas do processo de validação, critérios de classificação de risco, níveis de envolvimento e base de certificação das autoridades validadoras, além do desenvolvimento e cumprimento de planos de trabalho.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC