Museus e parques de São Paulo têm programação especial para crianças

Diversos museus, centros culturais e parques de São Paulo estão promovendo uma programação especial – muitas delas gratuitas - para crianças, jovense adultos, durante as férias de julho.

No Museu da Língua Portuguesa estão sendo realizadas oficinas e apresentações musicais interativas no projeto Brincadeiras ao Pé do Ouvido – Estação Férias, que ocorrem no saguão B. A programação tem ainda uma série de brincadeiras, jogos e oficinas para as crianças e seus familiares, de quinta-feira a sábado, das 10h s 17h, até o dia 29 de julho. Além disso, aos sábados, haverá uma apresentação artística musical, sempre às 11h. Mais informações sobre a programação especial de férias do Museu da Língua Portuguesa podem ser conferidas no site da instituição.

Já no Museu das Culturas Indígenas os visitantes poderão participar de oficinas de artesanato Pankararu, feito com sementes de açaí. A atividade será realizada neste domingo(9), a partir das 14h. Também haverá exibição de filmes, jogos e brincadeiras educativas. No dia 15 de julho, por exemplo, indígenas da Aldeia Tereguá, na Terra Indígena Araribá em Avaí, São Paulo, vão realizar uma série de brincadeiras tradicionais. A programação de férias no Museu das Culturas Indígenas pode ser consultada em seu site .

No Museu da Imigração, a atração é o Espaço Mundo de Brincar, onde a garotada vai ter a oportunidade de aproveitar a amarelinha, piscina de bolinhas, pula-pula, túneis de bambolê, participar da arte de pintar, recortar e colar e se divertir com as massinhas de modelar. Esse espaço vai funcionar até o dia 30 de julho, de quarta a domingo, das 10h às 17h. Mais informações no site do museu.

O Museu Catavento está apresentando a mostra Oceano sem Fronteiras, uma experiência que mostra a grandiosidade dos mares e suas profundezas. A programação de férias no museu também conta com teatro de bonecos e espetáculos de mágicas. Mais informações sobre a programação especial do museupodem ser conferidas no site da instituição.

As Fábricas de Cultura, espalhadas por diversos bairros da capital paulista, também terão uma programação especial de férias. No Jaçanã, por exemplo, as crianças poderão realizar atividades corporais que trabalham a coordenação motora e espacial, a cooperação e interação de forma lúdica por meio de brincadeiras tradicionais até o dia 26 de julho, das 14h às 16h. A programação de férias das Fábricas de Cultura pode ser consultada no seu site .

Parques urbanos

Nos parques urbanos estaduais de São Paulo estão sendo promovidos passeios e atividades sensoriais. No Núcleo Engenheiro Goulart, situado na zona leste da capital, o visitante poderá apreciar gratuitamente o salão de curiosidades e o Museu do Tietê. Já o Parque Ecológico do Guarapiranga, localizado na zona sul, tem a Trilha da Vida, que proporciona uma intensa experiência e interativa com o meio ambiente. Nessa trilha, o visitante vai poder percorrer o caminho de olhos vendados e descalço, sendo guiado por um monitor. Ao final, é possível contemplar a represa do Guarapiranga.

Na zona norte tem o Parque da Juventude. No local, as pessoas têm a oportunidade de explorar as ruínas do presídio e participar das oficinas de monitoria, ministradas pelos educadores ambientais. Amanhã (9), por exemplo, será realizado um minicurso de introdução às orquídeas que crescem em árvores. Mais informações sobre essas e outras opções podem ser consultadas no site do parque.