Funarte lamenta a morte do diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa

A Fundação Nacional de Artes - Funarte lamenta a morte do ator, autor e diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, na manhã de quinta-feira, 6 de julho, aos 86 anos.Revolucionário do pensar e do fazer arte, xamã da cena, tradutor do tropicalismo para os palcos, líder do Teatro Oficina, entre tantos outros títulos, Zé Celso sempre inovou, se tornando um dos mais importantes intelectuais e lideranças do teatro brasileiro, com grande influência também em outras linguagens, como o cinema.A Funarte se solidariza com a família, amigos e fãs de Zé Celso.

O velório do diretor foi realizado no Teatro Oficina, no bairro do Bixiga (SP), desde a noite de 6 de julho. O espaço cultural se transformou em um local de vigília e celebração à arte e à diversidade, com muitos amigos e fãs de todas as idades. A presidenta da Funarte, Maria Marighella, e o diretor executivo da instituição, Leonardo Lessa, representaram a Funarte e o Ministério da Cultura nesse encontro, a pedido da ministra Margareth Menezes, que não pôde estar presente em São Paulo, devido a compromissos assumidos anteriormente.