Comissão da agricultura catarinense prestigia a abertura oficial da Feagro

Foto: Ascom / Cidasc

Até 9 de julho, a Feira e Exposição Agropecuária do Vale do Braço do Norte (Feagro), intitulada como a força do Agronegócio sul catarinense, é realizada no Parque de Exposições Huberto Oenning, em Braço do Norte. A cerimônia de abertura ocorreu nesta quinta-feira, 6, e contou com autoridades do município e do Estado, como o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, a presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Celles Regina de Matos, e o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Dirceu Leite.

Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário Colatto destacou a importância da Feagro para o agronegócio de Santa Catarina e também do trabalho da Cidasc na proteção do status sanitário e no combate à Influenza Aviária. “Nós, como Governo do Estado, estamos trabalhando para melhorar ainda mais o nosso Estado, que é de excelência, para que a nossa agricultura possa se manter e continuar levando este modelo de sanidade, reconhecido pelo mundo todo, afinal, não é por acaso que exportamos para vários países”, afirmou Colatto.

Foto: Reprodução/Secom SC

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, parabenizou os organizadores e ressaltou a importância do agronegócio para o Estado. “Tenho imenso prazer em representar aqui a empresa pública Cidasc, vinculada à Secretaria da Agricultura, e trazer a presença dos nossos técnicos garantindo a sanidade dos animais, no local onde temos tanta prosperidade aos nossos olhos. Como médica veterinária, e tendo os meus colegas com a mesma formação, eu consigo avaliar a qualidade zootécnica do que se apresenta aqui”, afirmou Celles.

“A Cidasc traz a segurança sanitária dos animais para esta feira pujante. O trabalho da companhia não está só aqui, ela está em todas as propriedades, com ações para a promoção do agronegócio e da garantia da saúde do plantel catarinense. Nossos profissionais, que estão hoje nesta feira, realizam um trabalho importantíssimo de controle sanitário de todos os animais que estão em exposição nos pavilhões”, enaltece Celles.

A Cidasc está com um estande na exposição, com participação efetiva no evento com acompanhamento às questões sanitárias animal e vegetal (vigilância e fiscalização) e esclarecendo a população sobre as suas atividades. Estão expostos em torno de 400 animais, sendo gados da raça Jersey, Holandesa, Brahman, Nelore, e ainda, suínos, aves, cavalos, entre outros.

Foto: Reprodução/Secom SC

O gestor regional da Cidasc de Tubarão, Vanderlei Machado, comentou sobre a feira. “A equipe está muito bem formada para coordenar uma grande festa nesta edição, onde a companhia está para fazer a vigilância sanitária animal e vegetal e prezar pela sanidade dos animais”, comenta.

+Feagro

A Feagro, como uma das maiores feiras agropecuárias do estado, tem o papel de valorizar e fortalecer o agronegócio, trazendo novidades em tecnologia, genética, insumos, prestação de serviços, maquinários e implementos para os produtores rurais, proporcionando oportunidades de negócios enetworkingaos participantes.

Com o tema “A força do agronegócio sul catarinense”, a Feagro busca destacar a importância do Agronegócio e do Turismo na região Sul Catarinense. Os números, estadualmente, impressionam. A região é a segunda maior bacia leiteira, com um dos melhores plantéis de gado Jersey do país, tem a maior exposição de gado Jersey da América Latina em número de animais, a maior região produtora de peixes de água doce, possui 45% dos suinocultores independentes, a maior produtora de ovos de postura, a principal produtora de arroz, grande número de laticínios e frigoríficos de suínos.

