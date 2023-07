Secretaria da Agricultura realiza 2ª edição do Café no Campo

Roda de conversa na última edição do Café no Campo, em 2022, na Fazenda Cedro, município de Santa Rita do Tocantins - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros realizam neste sábado, 8, a partir das 8h40, a 2ª edição do Café no Campo, na Fazenda Nelore Jal, localizada no município de Araguaçu, região Sul do Estado. O evento debate temas voltados para o desenvolvimento da produção agropecuária tocantinense.

O Café no Campo tem como principal objetivo, transferir conhecimento e ouvir as demandas dos pecuaristas e produtores rurais para ajudar a traçar tendências tecnológicas e diagnosticar os maiores desafios dos pecuaristas tocantinenses; além de evidenciar o que há de melhor na pecuária do nosso Estado.

De acordo com a gerente de Pecuária da Seagro, Mara Luce Borges, “o Governo do Tocantins, por meio da Seagro, promove este evento no intuito de levar aos pecuaristas, técnicos e público participante, conhecimento de forma específica em manejo e pastagens; para que venha acrescentar a vivência nas suas propriedades rurais”, afirma.

Nelore Jal

Uma empresa familiar de 40 anos, a Nelore Jal vem construindo sua trajetória com a criação de nelore PO desde 1990, conquistando uma história de sucesso dando origem a uma grande campeã nacional, Granfa do Jal em 2005, e a um reservado grande campeão nacional I do Jal, em 2009.

Atualmente, a Jal dedica-se no melhoramento genético da raça nelore, tendo integridade, trabalho em equipe e foco no resultado como seus principais valores, buscando sempre ser referência em gado Nelore PO no Tocantins.

Programação

Abertura – 8h40-Participação especial – Professor Moacyr Corsi, (Importância da intensificação na atividade pecuária e o papel do pastejo rotacionado na elevação da produtividade da pecuária de corte); Visita de Campo – 10h10 - Palestra Zé Luiz Boteon (Nelore Jal) – 11h30, (Apresentação de características essenciais a um bom touro); Almoço – 12h30 - José Venske (Foster Investimentos) – 13h30, (Proteção contra incertezas no agronegócio); Roda de Conversa – 14h10 - São parceiros no evento, Sindicato Rural de Araguaçu, Sicred, Faet/Senar, Foster/Private e Fazenda Nelore Jal.