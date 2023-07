ANAC marca presença em cúpula sobre equidade de gênero da OACI

Os dados demonstram quea baixa representatividade feminina na aviação civilrepresenta um desafio na promoção dadiversidade,tendo efeitos negativos inclusive sobreo crescimento do setor.

OGlobalAviationGenderSummit, cuja primeira edição foi realizada em 2018,é uma iniciativapara ampliar a representação feminina na aviação,reunindoautoridades internacionais da aviação e grandes atores em áreas educacionais e trabalhistas, entre outros setores, que trabalham com as questões de gênero e diversidade no ambiente corporativo. O objetivo é discutir os desafios e oportunidades de inclusão e equidade de gênero na aviação civil internacional, delineando estratégias e planos para garantir um modal cada vez mais inclusivo.