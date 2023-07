Epagri abre inscrições para Concurso Gastronômico das Indicações Geográficas da Região de São Joaquim

A Serra Catarinense é uma região rica em cultura, história, gastronomia e sabores únicos – e não é à toa que conta com quatro Indicações Geográficas (IGs): da maçã fuji, do queijo artesanal serrano, do mel de melato da bracatinga e dos vinhos de altitude. Esses quatro produtos, mais o frescal de São Joaquim (que está em processo de certificação), são as estrelas de um concurso gastronômico promovido pela Epagri e pela Prefeitura de São Joaquim .

O concurso será realizado no dia 25 de julho, no Centro de Treinamento da Epagri no município (Cetrejo), às 13h30. O evento faz parte da programação do Festival de Inverno de São Joaquim. O objetivo é dar visibilidade aos produtos da região reconhecidos com Indicação Geográfica e valorizar a gastronomia regional, a cultura, a história e os saberes que identificam a Serra Catarinense.

“O concurso foi idealizado para reconhecer os sabores e saberes dos agricultores joaquinenses, divulgar as receitas de família e promover a inovação, a criação e o consumo de novos pratos”, explica Cristiane Aparecida Lopes Couto, extensionista da Epagri em São Joaquim.

Valorização dos produtos locais

Podem participar do concurso agricultores e produtores de São Joaquim com mais de 16 anos que comprovem atividade no meio rural. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Escritório da Epagri em São Joaquim até o dia 20 de julho. Clique aqui para ler o regulamento .

Os participantes podem se inscrever em duas categorias: receitas doces e salgadas. É obrigatório o uso de, pelo menos, um produto com IG como ingrediente principal na elaboração dos pratos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os jurados vão avaliar parâmetros como: apresentação e aparência do prato, uso de produtos com IG da região de São Joaquim, sabor, criatividade e resgate histórico. Os três melhores classificados em cada categoria receberão prêmios em dinheiro: R$600 para o 1º colocado, R$400 para o 2º colocado e R$250 para o 3º colocado. Todos os participantes receberão Certificado de Participação e as receitas premiadas farão parte de uma publicação.

Indicação Geográfica

A Indicação Geográfica é um reconhecimento concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Esse selo atesta que o produto tem características única porque é influenciado pelo meio ambiente e pela cultura de uma determinada região.

A Epagri atua como animadora dos processos de obtenção das IGs em Santa Catarina e é responsável por fazer as delimitações geográficas, entre outras ações. Esse trabalho, que une pesquisa agropecuária e extensão rural, é realizado em parceria com instituições como o Sebrae , universidades e os produtores.

Sete produtos catarinenses já contam com Indicações Geográficas: Vinho dos Vales da Uva Goethe , banana da região de Corupá, queijo serrano dos Campos de Cima da Serra , vinhos de altitude de Santa Catarina , mel de melato de bracatinga , maçã Fuji de São Joaquim e erva-mate do Planalto Norte Catarinense . As IGs permitem agregar valor econômico aos produtos e conquistar novos mercados. O registro também ajuda a impulsionar atividades como o turismo, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento das regiões.

Conheça as IGs da região de São Joaquim:

Foto: Reprodução/Secom SC

Queijo serrano dos Campos de Cima da Serra: O queijo é feito com leite de vacas de raças de corte ou mista alimentadas basicamente com pastagens nativas, e tem maior percentual de gordura. A textura amanteigada, o aroma e o sabor que se acentuam com a maturação são características que diferenciam esse queijo dos demais artesanais do Brasil. Para ser queijo artesanal serrano, ele precisa ser produzido na região à qual pertence. Isso porque, além dos fatores culturais, humanos e históricos envolvidos, o clima, o solo, a altitude e a vegetação também contribuem para dar ao queijo um sabor único. Outro fator que diferencia o produto é o processo produtivo, que se caracteriza por um saber-fazer que está sendo transmitido de geração a geração por mais de dois séculos.

Maçã Fuji da região de São Joaquim: A região de produção, com altitude acima de 1.100 metros, é determinante para fazer dessa maçã uma das melhores do mundo, com características únicas de cor, formato e sabor. Uma das particularidades locais é a ocorrência do “pingo de mel”, um distúrbio fisiológico que deixa o fruto mais doce.

Mel de melato da bracatinga do Planalto Sul Brasileiro: Esse mel é produzido em áreas com altitude superior a 700 metros, apenas em anos pares. É quando um inseto chamado cochonilha se alimenta da seiva da bracatinga, deixando no tronco um líquido adocicado, o melato. Com ele, as abelhas produzem um mel único, mais escuro, menos doce que o mel floral e com propriedades medicinais.

Vinhos finos de altitude de SC: A IG reconhece que esses vinhos são diferenciados graças a características únicas de solo, altitude, clima, variedades de uvas e técnicas de cultivo. Essa cadeia produtiva abrange 22 vinícolas e cerca de 80 viticultores, que cultivam mais de 300 hectares e produzem 1 milhão de garrafas por ano.

SERVIÇO

O quê: Concurso Gastronômico das Indicações Geográficas da Região de São Joaquim, SC

Quando: 25 de julho de 2023, às 13h30

Onde: Centro de Treinamento da Epagri de São Joaquim (Cetrejo)

Inscrições: Gratuitas, até o dia 20 de julho, no Escritório Municipal da Epagri de São Joaquim – Fone: (49) 3233-8400 (whatsapp)

Clique aqui para ler o regulamento .

Mais informações: Cristiane Aparecida Lopes Couto, extensionista da Epagri no Escritório Municipal de São Joaquim – Fone: (49) 3233 8400.

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, jornalista

Fone: (48) 3665-5407 / 99167-3902