Inscrições abertas para o I Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa

Fazer da agricultura uma prática para recuperar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade, melhorar a qualidade da água e reduzir a dependência por insumos externos. É com essa abordagem que será realizado, nos dias 19 e 20 de julho, o I Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa . Cerca de 800 participantes são esperados no evento, que terá como sede os municípios de Chapecó e Faxinal dos Guedes, no Oeste. As inscrições estão abertas neste link .

O objetivo do encontro é contribuir para a construção de uma proposta que alie a segurança alimentar com a Agricultura de Baixo Carbono e Conservacionista. O evento também vai tratar sobre a inserção de agricultores nesse mercado, promovendo a troca de conhecimentos, a criação de uma rede em torno do tema e o fortalecimento de parcerias.

A programação terá palestras e casos de sucesso, além de um dia de campo na fazenda Banhado Verde . Pertencente à família Aléssio, no município de Faxinal dos Guedes, essa propriedade adota boas práticas de manejo na produção de grãos e é referência em agricultura regenerativa.

“O encontro é uma oportunidade para capacitar produtores, técnicos, pesquisadores, estudantes e lideranças para melhorar os sistemas produtivos através da recuperação do solo e das boas práticas agropecuárias”, destaca Juliane Knapik Justen, coordenadora do programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Epagri.

O que é agricultura regenerativa

A agricultura regenerativa é uma abordagem inovadora que busca não apenas sustentar, mas também melhorar os ecossistemas agrícolas. As boas práticas agropecuárias contribuem para aumentar a resiliência desses sistemas, tornando-os menos suscetíveis a doenças, pragas e condições climáticas adversas. Ao mesmo tempo, promovem a biodiversidade, oferecendo habitats para diferentes espécies de vegetais e animais.

Inscrições abertas

As inscrições para o I Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa podem ser feitas diretamente no site do evento: www.oagroregenera.com.br . A inscrição inclui acesso às palestras e ao dia de campo, material do evento e refeições, com valor de primeiro lote de R$120 por pessoa. Para estudantes, há desconto de 50%.

O evento é organizado pela Epagri em parceria com a Prefeitura de Chapecó, a Fazenda Banhado Verde e Secretaria de Estado da Agricultura, a AEAGRO e a AEAGRI, com apoio de uma série de instituições.

SERVIÇO

O quê: I Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa

I Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa Quando: 19 e 20 de julho

19 e 20 de julho Onde: Chapecó, SC

Inscrições e programação: www.oagroregenera.com.br

