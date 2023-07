ANAC simplifica processo de certificação e definição de serviços de oficinas de manutenção

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)aprovou, nesta terça-feira, 4 de julho,alteração doRegulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 145, que trata sobre a certificação e operação de Organizações de Manutenção de Produto Aeronáutico (OMA).A decisão foi tomada na 10ª Reunião Deliberativa (Redir) de 2023e entrará em vigor 120 após sua publicação no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nos próximos dias.

A mudançafaz parte do escopo do Programa Voo Simples, iniciativa continuada da Agência para trazer mais agilidade e flexibilidadeàaviação civil por meio de inovações regulatórias que simplificam os trâmitesde processos e procedimentos no setor aéreo.