Funarte MG recebe o Festival ‘Stonewall é Aqui’

A Fundação Nacional de Artes – Funarte apresenta, em seu complexo cultural em Minas Gerais, o festivalStonewall é Aqui! – A Revolução da Arte Lgptqiapn+emBelo Horizonte, no período de 5 a 8 de julho. A programação inclui oficinas, rodas de conversa e espetáculo teatral, todos abertos à população da Região Metropolitana da Capital Mineira, com participação gratuita.

Os workshops e os debates são direcionados à qualificação e à construção de propostas na área da produção cultural direcionada ao público Lgbtqiapn+. A proposta da iniciativa é "reinventar e retomar a revolução que originou as paradas do orgulho e que devemos (re)produzir!", dizem os realizadores. O projeto está inserido na Jornada pela Cidadania LGBT, promovida pelo Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. O Stonewall é Aqui também integra a programação da 24ª Parada do Orgulho LGBT+ do município.

Foi confirmada a presença de nomes destacados, tais como: a presidenta do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de Minas Gerais (SATED/MG), Magdalena Rodrigues; do Produtor da festa @bsurda, Ed Luiz; o fundador e coreógrafo do grupo Guararás, Carlos Moreira; Gustavo Marquezine, da Scriptus Comunicação; a representante do Cellos, Penélope Fontana; a produtora e artista drag, Gabriela Domingues; e a Coordenadora Estadual da Política de Promoção da Cidadania LGBTI, Walkiria La Roche, entre “muitos outres artistas e representantes da sociedade civil", informam Aloisio Pires e a Ibeji Produções, organizadores.

Com “produção 100% Lgbtqiapn+”, o festival foi lançado "como manifesto e proposta de construção, em forma de expressão popular, artística e de nossa profissão. Existimos!", revelam os realizadores; pontuando que, nas atividades, "por meio da arte, trazemos à tona corpes, expressões, simbolismos, formas, discussões e reafirmação que a comunidade Lgbtqiapn+ pode transitar de maneira significativa pela produção de eventos. Reafirmamos nossa existência política, real, afetiva e profissional! Propondo oficinas, construções coletivas em rodas de conversa, debates e apresentação teatral, nossa meta é provar que a comunidade LGBTQIAP+ pode sim ocupar as artes e de que maneira ocupam na atualidade”. A ideia é que o Stonewall é Aqui represente “um enfrentamento daqueles que acham que a heteronormatividade deve ser prerrogativa de nossas existências”, acrescentam.

A equipe organizadora convida a sociedade para uma ação conjunta: "Precisamos construir juntes propostas, mentes e diálogos de união. Nosso convite é extensivo a toda a comunidade de Belo Horizonte e região metropolitana, a políticos, entidades da sociedade civil, cidadãos e classe artística como um todo", completa.

Stonewall é Aqui! – A Revolução da Arte Lgptqiapn+emBelo Horizonte

Dia 5/7, quarta-feira

15h as 18h - Oficina:A Produção Executiva de Eventos e Teatro– com Rich Leão

18h30 as 21h30 - Roda de conversa:Os Desafios na Produção Artística de Eventos para LGBTQIAP+

Dia 6/7, quinta-feira



15h às 18h – "Conversa de luta e resistência"

A Arte Drag e Suas Nuances Durante o Tempo

20h30 – Espetáculo teatral2 de Paus

Texto: Arthur Tadeu Curado | Direção: Gustavo Marquezine | Elenco: Nikolas Ramos e Rich Leão

Dia 7/7, sexta-feira



15h às 18h30 – oficina:O Figurino - Entre a Arte e a Moda–com Aloisio Pires

Primeiro dia



20h30 – Espetáculo2 de Paus

Dia 8/7, sábado



10h às 16h30 – Finalização da oficinaO Figurino - Entre a Arte e a Modacom Aloisio Pires

Finalização



20h30 – Espetáculo2 de Paus

Inscrições para oficinas no site Sympla, ou no link https://www.sympla.com.br/produtor/ibejiproducoes

Ficha Técnica

Produção: Aloisio Pires e Ibeji Produções

Prod. Executiva: Rich Leão

Técnicos: Cleide Matias / Welder Souza / Nikolas Ramos

Camareira - Jane dos Santos

Programação Visual - Débora Sagapitto

Mais informações: #cellosmg #paradalgbtbh #jornadadacidadania #lgbt #funarte

O projeto ocupa o Complexo Cultural Funarte MG por outorga extraordinária

Informações sobre a Funarte MG: [email protected]