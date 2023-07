Epagri reformula sua Plataforma de Inovação para ampliar parcerias no desenvolvimento de tecnologias

A Plataforma de Inovação da Epagri (EpagrINOVA) está de cara nova, oferecendo novas funcionalidades ao público. As novidades foram apresentadas no dia 27 de junho, em Florianópolis, durante reunião de dirigentes da Empresa. Segundo Enilto de Oliveira Neubert, coordenador do Núcleo de Inovação da Epagri (NIT), “acessibilidade, transparência e oportunidades de parcerias traduzem a atual versão da Plataforma”.

A Plataforma é a face visível para a sociedade da produção tecnológica da Epagri e dos seus esforços de interação com os ecossistemas de inovação. Já o NIT é o setor da Empresa encarregado de promover a implantação, a manutenção e o desenvolvimento da política institucional de inovação. Neste sentido, formula estratégias que contemplam ações relacionadas à proteção da propriedade intelectual das criações, ao estabelecimento e aperfeiçoamento de parcerias e negócios e à permanente construção de ambiente promotor de inovação da Epagri.

O NIT da Epagri foi fundado em 2009, em cumprimento à Lei Estadual de Inovação, e desde lá, vem passando por diversos aprimoramentos. De acordo com Enilto, o Núcleo passa por reformulação desde 2016, desde quando foram criadas condições para a ampliação da sua atuação. A atual reformulação do site é uma das ferramentas que impulsionam tal ampliação.

A aba Inovação Aberta é a principal novidade da reformulação, e apresenta à sociedade a possibilidade de colaboração entre a Epagri e outras instituições, para desenvolvimento de novas tecnologias. Com a inovação aberta, a Empresa se abre para captação de sugestões internas e externas, com o objetivo de desenvolver tecnologias que podem ser, inclusive, articuladas e desenvolvidas em parcerias com diferentes players do ecossistema de inovação.

Apresentação de demandas

Foto: Reprodução/Secom SC

A partir da aba Inovação Aberta, qualquer pessoa ou empresa pode apresentar à Epagri uma demanda do setor agropecuário. Enilto explica que estas demandas podem partir de empresas que perceberam um novo nicho de mercado, startups interessadas em desenvolver um novo produto, técnicos da Epagri ou de outras empresas que sentiram a necessidade de desenvolver uma solução tecnológica inédita, ou mesmo agricultores que enfrentam no seu dia a dia de trabalho alguma dificuldade específica capaz de ser solucionada com uma nova tecnologia.

Para apresentar a demanda, basta preencher um formulário disponível na área Mapeamento das Demandas do Agro. Enilto alerta que há a possibilidade de o link eventualmente estar fechado para o recebimento de mais demandas, até que a Epagri possa se organizar para atender as demandas já recebidas.

A Epagri já recebeu 47 demandas desde agosto. Elas estão classificadas na Plataforma de Inovação por nove tipos, como equipamento, automação e software, por exemplo. Cabe à Epagri avaliar se é possível atender as demandas apresentadas, e como isso será feito. “Pode ser atendida pelos próprios pesquisadores e extensionistas da Epagri, ou em parcerias com outras instituições, empresas ou com os próprios agricultores”, esclarece o coordenador do NIT. A Epagri também pode repassar uma demanda para ser atendida por outra instituição, caso não possua expertise para o tratamento adequado. Ao mesmo tempo que recebe as demandas, a Epagri percorre centros de inovação em todo o Estado para prospectar eventuais parcerias.

Ainda na aba Inovação Aberta, a Epagri expõe uma lista, composta atualmente por 43 startups que têm potencial para contribuir com o desenvolvimento de tecnologias para o agro. O usuário pode fazer pesquisas por local ou por expertise da startup e, inclusive, acessar o site da instituição, caso deseje contatá-la diretamente para proposição de alguma parceria. Startups interessadas em figurar na lista podem enviar e-mail para [email protected].

O último campo da aba Inovação Aberta traz um mapa com a localização das unidades de pesquisa da Epagri. Ao clicar em um dos pontos do mapa, o usuário vê o nome da unidade e para quais setores da agropecuária ela desenvolve tecnologias. A intenção é que o usuário possa fazer contato direto com a unidade, caso tenha uma dúvida ou sugestão sobre uma cadeia produtiva específica abordada.

O site do NIT traz ainda portfólios que reúnem as cerca de 480 tecnologias desenvolvidas pela Epagri ao longo de sua história. São dois portfólios, disponíveis na capa do site, basta usar a barra de rolagem para descer na página. As tecnologias estão agrupadas por produto (banana, milho, cebola, etc), ou por categoria ( cultivar , equipamento , insumo , etc). Ao clicar em uma categoria ou produto, o usuário chega à lista de tecnologias desenvolvidas pela Epagri na área. Seguindo na navegação, é possível ver as descrições das tecnologias, publicações da Epagri relacionadas ao tema e até o contato da pessoa responsável, para obter mais informações.

Ainda na home da Plataforma de Inovação, os interessados nas tecnologias da Epagri podem preencher formulários manifestando disposição em estabelecer parcerias para o desenvolvimento ou transferência, por meio de oferta tecnológica pública para licenciamento ou cessão.

Para Enilto, a reformulação da Plataforma de Inovação dá ainda mais transparência ao trabalho de desenvolvimento de tecnologias da Epagri, ao mesmo tempo em que amplia o leque de opções para encontrar soluções para problemas enfrentados diariamente por famílias agricultoras e pescadoras do Estado.

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, jornalista

Fones: (48) 3665-5407 / 99167-3902