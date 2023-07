Associação dos Mágicos de São Paulo realiza espetáculo gratuito na Funarte SP

A Associação dos Mágicos de São Paulo (AMSP) realiza uma apresentação, na quarta-feira, 5 de julho, a partir das 19h30, no Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos, na Capital Paulista.

Com entrada gratuita planejado para agradar a públicos de todas as idades, o show conta com números do mágico Fujikan. Ele aplica técnicas autorais de "cartomagia" (ilusionismo com baralhos) e desafia o público, também utilizando bolinhas que "se multiplicam", e outros recursos.

Fundada em 1955, a Associação tem realizado suas reuniões regulares nos equipamentos culturais da Funarte SP onde tem apresentado, ainda, espetáculos gratuitos de ilusionismo.

Show de ilusionismo

Associação dos Mágicos de São Paulo

Mágico Fujikan

Dia 5 de julho, quarta-feira, às 19h30

Entrada gratuita – a bilheteria abre uma hora antes do espetáculo

Classificação etária indicativa: livre

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias e banheiros acessíveis